Во время официального ужина в Белом доме 7 июля израильский премьер сообщил, что "Соглашения Авраама" является одним из самых выдающихся дипломатических достижений Трампа, которые изменили формат сотрудничества на Ближнем Востоке. Нетаньяху подчеркнул, что бывший президент США "укрепляет мир" в разных регионах мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel и DW.

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"Соглашения Авраама" назвали ключевым достижением

Нетаньяху в своем письме в Нобелевский комитет отметил, что именно "Соглашения Авраама" стали главным примером новой дипломатии, которая базируется не на конфликтах, а на сотрудничестве и взаимном процветании. По его словам, видение и смелое лидерство Трампа сыграли решающую роль в этих процессах.

Соглашения Авраама Это серия договоров о нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими государствами, подписанных в 2020 – 2021 годах. В частности, первый договор был заключен между Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Израилем. Эти соглашения предусматривают восстановление дипломатических отношений и сотрудничество в различных сферах.

Во время мероприятия журналисты спросили Дональда Трампа о ситуации в Секторе Газа. Трамп заявил, что "не видит никакой задержки" в мирных переговорах и считает, что стороны стремятся договориться о прекращении огня.

Нетаньяху также сделал заявление о том, что Израиль всегда будет сохранять контроль над Сектором Газы. По его словам, передача региона под полный контроль палестинской администрации пока не рассматривается.

Напомним, выдвинули кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль в налаживании перемирия между Ираном и Израилем. Конгрессмен Бадди Картер выдвинул Трампа, подчеркнув его "историческую роль" в предотвращении ядерных амбиций Ирана и содействии международной гармонии.