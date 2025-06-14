Нетаньяху рассказал, что Иран планировал делать с ядерным оружием

13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Премьер страны Нетаньяху объяснил, что его страна была вынуждена пойти на такой шаг, поскольку Тегеран приблизился на опасное расстояние к получению собственного ядерного оружия.

У заявлении за 14 июня Беньямин Нетаньяху сообщил, что именно Иран планировал делать с созданным ядерным оружием, передает 24 Канал.

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Что сказал Нетаньяху

Чиновник отметил, что иранский режим хочет создать атомную бомбу и передать ее своим прокси-силам. "Это – ядерный терроризм на стероидах. Это представляет угрозу всему миру", – сказал он.

Справка: Иран поддерживает ряд террористических организаций в регионе, которые воюют против Израиля. Среди них – ХАМАС, "Хезболла" и хуситы.

Также премьер Израиля анонсировал неожиданные для руководства Ирана удары. Он уточнил, что иранские чиновники почувствовали опасность и уже пакуют чемоданы.

Отдельно Нетаньяху уточнил, что Израиль действует при поддержке Дональда Трампа. К слову, издание Axios написало, что Трамп умышленно публично выступал против израильских ударов по Ирану, мол, те могут сорвать его переговоры с Тегераном по ядерной программе. Впрочем, на самом деле, президент США дал добро Тель-Авиву на операцию против Ирана. Притворяясь "миротворцем", он стремился убедить Иран, что нападения не будет и таким образом не позволить иранцам из "черного списка" сбежать.