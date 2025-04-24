Одну часть отдать Франции: в Нидерландах предложили разделить Бельгию

Председатель нижней палаты парламента Нидерландов Мартин Босма предлагает разделить Бельгию на две части. По его мнению, Фландрия должна стать частью Нидерландов, а Валлония должна войти в состав Франции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NRC.

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В Европе предлагают разделить Бельгию

Как пишут нидерландские журналисты, ссылаясь на собственные источники, ультраправый спикер Палаты представителей Нидерландов Мартин Босма якобы предложил послу Франции Франсуа Алабрюну разделить Бельгию. Предложение якобы прозвучало 22 апреля во время званого ужина политиков.

Журналистка NRC Петра де Конинг утверждает, что Босма якобы предложил разделить Бельгию на две части: Фландрию взять под контроль Нидерландов, а Валлонию – передать Франции. Следует заметить, что предложение о "Великих Нидерландах" и присоединении Фландрии популярно в ультраправых кругах. В частности лидер ультрправой "Партии свободы" Герт Вилдерс также ранее озвучивал желание присоединить часть Бельгии.

Когда журналисты поинтересовались у Босмы, действительно ли он предлагал послу Франции разделить Бельгию, то он не стал ни опровергать, ни подтверждать этот тезис. Ультраправый спикер лишь заявил, что "обсуждал сценарии, которые когда-то могут быть".

Были разговоры о политике и вещах, которые могли произойти, так,

– заявил Босма, комментируя вопрос о разделе Бельгии на две части.

Журналистка NRC заявила, что тезисы о якобы присоединении Фландрии к Нидерландам – не новые. Они распространяются в радикальных кругах уже десятилетиями. Однако Конинг выражает беспокойство, ведь в последнее время такие заявления звучат все чаще.