Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NRC.

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В Європі пропонують розділити Бельгію

Як пишуть нідерландські журналісти, посилаючись на власні джерела, ультраправий спікер Палати представників Нідерландів Мартін Босма нібито запропонував послу Франції Франсуа Алабрюну розділити Бельгію. Пропозиція нібито прозвучала 22 квітня під час званої вечері політиків.

Журналістка NRC Петра де Конінг стверджує, що Босма нібито запропонував розділити Бельгію на дві частини: Фландрію взяти під контроль Нідерландів, а Валлонію – передати Франції. Слід зауважити, що пропозиція щодо "Великих Нідерландів" та приєднання Фландрії популярна в ультраправих колах. Зокрема лідер ультрправої "Партії свободи" Герт Вілдерс також раніше озвучував бажання приєднати частину Бельгії.

Коли журналісти поцікавилися у Босми, чи дійсно він пропонував послу Франції розділити Бельгії, то він не став ані спростовувати, ані підтверджувати цю тезу. Ультраправий спікер лише заявив, що "обговорював сценарії, які колись можуть бути".

Були розмови про політику та речі, які могли статися, так,

– заявив Босма, коментуючи питання про розділ Бельгії на дві частини.

Журналістка NRC заявила, що тези про нібито приєднання Фландрії до Нідерландів – не нові. Вони ширяться у радикальних колах вже десятиліттями. Однак Конінг висловлює занепокоєння, адже останнім часом такі заяви звучать все частіше.