Никушор Дан – официально президент Румынии: он принял присягу

Проевропейский Никушор Дан официально вступил в должность президента Румынии. Он принял присягу, церемония инаугурации состоялась в понедельник, 26 мая.

. Он принял присягу на пленарном заседании парламента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.

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Что известно об инаугурации Никушора Дана

Никушор Дан принял присягу, положив правую руку на Библию и Конституцию. Во время своей речи он заявил, что будет "президентом, открытым к голосу общества".

Клянусь посвятить все свои силы и умения духовному и материальному процветанию румынского народа, уважать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы граждан, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Румынии. Да поможет мне Бог,

– заявил он.

После принесения присяги состоялась церемония передачи мандата. По данным издания, она длилась примерно 20 минут. Временно исполняющий обязанности президента Илие Боложан передал символы власти новоизбранному лидеру.

Напомним, Никушор Дан – проевропейский кандидат, который также благосклонен и к Украине. Он выступает за размещение дополнительных сил НАТО в регионе, а также поддерживает курс действующей власти на сохранение помощи Украине.