Почти 40 лет в Конгрессе США: 85-летняя Нэнси Пелоси завершает свою карьеру
- Нэнси Пелоси, первая женщина-спикер Палаты представителей США, объявила, что больше не будет баллотироваться в Конгресс и передает эстафету новому поколению лидеров.
- Пелоси завершила свою карьеру после 38 лет службы в Конгрессе, где участвовала в реализации ключевых инициатив Обамы и Байдена, а также противостояла политике Трампа.
Нэнси Пелоси первая и до сих пор единственная женщина, которая возглавляла Палату представителей США, объявила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру в Конгресс. После почти 40 служения избирателям, 85-летняя политик заявила, что пришло время передать эстафету новому поколению лидеров.
Почетный спикер Палаты представителей США, одна из самых влиятельных женщин Америки Нэнси Пелоси объявила о том, что не будет баллотироваться на промежуточных выборах в 2026 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Читайте также Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань: что надо знать о спикере и почему она бросает вызов Китаю
Почему Нэнси Пелоси уходит из политики?
Нэнси Пелоси записала трогательное видео, которое стало ссылкой любви к Сан-Франциско – города, которое она представляла в Вашингтоне в течение почти четырех десятилетий.
Я действительно любила быть вашим голосом (жителей Сан-Франциско – 24 Канал) в Конгрессе. Вот почему я хочу, чтобы вы, мои соотечественники из Сан-Франциско, первыми узнали об этом. Я не буду баллотироваться на переизбрание в Конгресс,
– сказала Пелоси,
Она подчеркнула, что с благодарностью завершает свой последний год в Палате представителей и призвала жителей Сан-Франциско "осознать свою силу" и продолжать быть лидерами, которые отстаивают американские идеалы.
Это заявление положило конец всем слухам о том, что демократка планирует покинуть Конгресс после 38 лет службы. 85-летняя Пелоси заметила, что несмотря на многочисленные должности: от лидера партии до спикера Палаты представителей – самой большой честью для нее всегда было представлять народ Сан-Франциско.
Конгрессвумен объявила о своей отставке через два дня после одной из самых громких политических побед последних лет – принятия в Калифорнии законопроекта, который меняет карту избирательных округов в пользу демократов накануне промежуточных выборов 2026 года.
Пелоси празднует победу в Сан-Франциско в 1987 году / Фото Getty Images (Эрик Люс)
Что известно о карьере Нэнси Пелоси?
Нэнси Пелоси стала первой женщиной-спикером в истории США и приняла участие в реализации ключевых инициатив Барака Обамы и Джо Байдена – говорится о новой системе здравоохранения и закона об инфраструктуре.
В 1976 году женщина стала членом Национального демократического комитета от Калифорнии и сохраняла эту должность в течение 20 лет. В 1977 году она возглавила партию в Северной Калифорнии, а позже – стала лидером всех калифорнийских демократов.
В 1987 ее избрали депутатом Палаты представителей Конгресса США. Позже она дважды возглавляла этот избирательный орган.
Впоследствии демократы единогласно поддержали Нэнси Пелоси в назначении на должность спикера – поэтому в 2007 она одержала победу на выборах спикера Палаты представителей.
Пелоси противостояла политике Дональда Трампа. Женщина известна тем, что разорвала прямо за спиной республиканца его обращение к парламенту. Кроме того, Пелоси возглавляла две попытки объявления Трампу импичмента в 2019 и 2021 годах.