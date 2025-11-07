Почетный спикер Палаты представителей США, одна из самых влиятельных женщин Америки Нэнси Пелоси объявила о том, что не будет баллотироваться на промежуточных выборах в 2026 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Почему Нэнси Пелоси уходит из политики?

Нэнси Пелоси записала трогательное видео, которое стало ссылкой любви к Сан-Франциско – города, которое она представляла в Вашингтоне в течение почти четырех десятилетий.

Я действительно любила быть вашим голосом (жителей Сан-Франциско – 24 Канал) в Конгрессе. Вот почему я хочу, чтобы вы, мои соотечественники из Сан-Франциско, первыми узнали об этом. Я не буду баллотироваться на переизбрание в Конгресс,

– сказала Пелоси,

Она подчеркнула, что с благодарностью завершает свой последний год в Палате представителей и призвала жителей Сан-Франциско "осознать свою силу" и продолжать быть лидерами, которые отстаивают американские идеалы.

Это заявление положило конец всем слухам о том, что демократка планирует покинуть Конгресс после 38 лет службы. 85-летняя Пелоси заметила, что несмотря на многочисленные должности: от лидера партии до спикера Палаты представителей – самой большой честью для нее всегда было представлять народ Сан-Франциско.

Конгрессвумен объявила о своей отставке через два дня после одной из самых громких политических побед последних лет – принятия в Калифорнии законопроекта, который меняет карту избирательных округов в пользу демократов накануне промежуточных выборов 2026 года.



Пелоси празднует победу в Сан-Франциско в 1987 году / Фото Getty Images (Эрик Люс)

Что известно о карьере Нэнси Пелоси?