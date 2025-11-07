Майже 40 років у Конгресі США: 85-річна Ненсі Пелосі завершує свою кар'єру

Ненсі Пелосі перша й досі єдина жінка, яка очолювала Палату представників США, оголосила, що більше не висуватиме свою кандидатуру до Конгресу. Після майже 40 служіння виборцям, 85-річна політикиня заявила, що настав час передати естафету новому поколінню лідерів.

Почесна спікерка Палати представників США, одна з найвпливовіших жінок Америки Ненсі Пелосі оголосила про те, що не буде балотуватися на проміжних виборах у 2026 році. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

Читайте також Ненсі Пелосі прилетіла на Тайвань: що треба знати про спікерку та чому вона кидає виклик Китаю

Чому Ненсі Пелосі йде з політики?

Ненсі Пелосі записала зворушливе відео, яке стало посиланням любові до Сан-Франциско – міста, яке вона представляла у Вашингтоні протягом майже чотирьох десятиліть.

Я справді любила бути вашим голосом (жителів Сан-Франциско – 24 Канал) у Конгресі. Ось чому я хочу, щоб ви, мої співвітчизники з Сан-Франциско, першими дізналися про це. Я не буду балотуватися на переобрання до Конгресу,

– сказала Пелосі,

Вона наголосила, що із вдячністю завершує свій останній рік у Палаті представників і закликала мешканців Сан-Франциско "усвідомити свою силу" та продовжувати бути лідерами, які відстоюють американські ідеали.

Ця заява поклала край всім чуткам про те, що демократка планує залишити Конгрес після 38 років служби. 85-річна Пелосі зауважила, що попри численні посади: від лідерки партії до спікерки Палати представників – найбільшою честю для неї завжди було представляти народ Сан-Франциско.

Конгресвумен оголосила про свою відставку за два дні після однієї з найгучніших політичних перемог останніх років – ухвалення в Каліфорнії законопроєкту, який змінює карту виборчих округів на користь демократів напередодні проміжних виборів 2026 року.



Пелосі святкує перемогу в Сан-Франциско в 1987 році / Фото Getty Images (Ерік Люс)

Що відомо про кар'єру Ненсі Пелосі?