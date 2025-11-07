Майже 40 років у Конгресі США: 85-річна Ненсі Пелосі завершує свою кар'єру
- Ненсі Пелосі, перша жінка-спікерка Палати представників США, оголосила, що більше не буде балотуватися до Конгресу і передає естафету новому поколінню лідерів.
- Пелосі завершила свою кар'єру після 38 років служби в Конгресі, де брала участь у реалізації ключових ініціатив Обами та Байдена, а також протистояла політиці Трампа.
Ненсі Пелосі перша й досі єдина жінка, яка очолювала Палату представників США, оголосила, що більше не висуватиме свою кандидатуру до Конгресу. Після майже 40 служіння виборцям, 85-річна політикиня заявила, що настав час передати естафету новому поколінню лідерів.
Почесна спікерка Палати представників США, одна з найвпливовіших жінок Америки Ненсі Пелосі оголосила про те, що не буде балотуватися на проміжних виборах у 2026 році. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.
Чому Ненсі Пелосі йде з політики?
Ненсі Пелосі записала зворушливе відео, яке стало посиланням любові до Сан-Франциско – міста, яке вона представляла у Вашингтоні протягом майже чотирьох десятиліть.
Я справді любила бути вашим голосом (жителів Сан-Франциско – 24 Канал) у Конгресі. Ось чому я хочу, щоб ви, мої співвітчизники з Сан-Франциско, першими дізналися про це. Я не буду балотуватися на переобрання до Конгресу,
– сказала Пелосі,
Вона наголосила, що із вдячністю завершує свій останній рік у Палаті представників і закликала мешканців Сан-Франциско "усвідомити свою силу" та продовжувати бути лідерами, які відстоюють американські ідеали.
Ця заява поклала край всім чуткам про те, що демократка планує залишити Конгрес після 38 років служби. 85-річна Пелосі зауважила, що попри численні посади: від лідерки партії до спікерки Палати представників – найбільшою честю для неї завжди було представляти народ Сан-Франциско.
Конгресвумен оголосила про свою відставку за два дні після однієї з найгучніших політичних перемог останніх років – ухвалення в Каліфорнії законопроєкту, який змінює карту виборчих округів на користь демократів напередодні проміжних виборів 2026 року.
Пелосі святкує перемогу в Сан-Франциско в 1987 році / Фото Getty Images (Ерік Люс)
Що відомо про кар'єру Ненсі Пелосі?
Ненсі Пелосі стала першою жінкою-спікеркою в історії США та взяла участь в реалізації ключових ініціатив Барака Обами та Джо Байдена – мовиться про нову систему охорони здоров'я та закону про інфраструктуру.
У 1976 році жінка стала членкинею Національного демократичного комітету від Каліфорнії та зберігала цю посаду протягом 20 років. У 1977 році вона очолила партію в Північній Каліфорнії, а пізніше – стала лідером усіх каліфорнійських демократів.
У 1987 її обрали депутаткою Палати представників Конгресу США. Пізніше вона двічі очолювала цей виборчий орган.
Згодом демократи одноголосно підтримали Ненсі Пелосі у призначенні на посаду спікерки – тож у 2007 вона здобула перемогу під час виборів спікера Палати представників.
Пелосі протистояла політиці Дональда Трампа. Жінка відома тим, що розірвала просто за спиною республіканця його звернення до парламенту. Крім того, Пелосі очолювала дві спроби оголошення Трампу імпічменту у 2019 та 2021 роках.