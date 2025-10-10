Желание Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира рьяно поддержал российский диктатор Владимир Путин даже после поражения Трампа. Глава Белого дома выразил ему искреннюю благодарность, игнорируя то, что Россия продолжает терроризировать украинские города.

Как Трамп выразил благодарность Путину?

В пятницу, 10 октября, президент США Дональд Трамп выразил благодарность президенту России Владимиру Путину после того, как Нобелевский комитет не присудил ему премию мира.

Это заявление стало ответом на комментарий Путина, который ранее в тот же день заявил, что престиж Нобелевской премии мира значительно снизился.



Трамп выразил благодарность Путину / Скриншот Clash Report

Накануне во время пресс-конференции в Душанбе Путин отметил, что авторитет Нобелевского комитета "утрачен" из-за неоднократных случаев присуждения премии лицам, которые, по его мнению, не сделали значительного вклада в дело мира.

Нобелевский комитет потерял свою репутацию, ведь награду часто получали те, кто не прилагал реальных усилий для установления мира,

– дерзко подчеркнул глава Кремля.

В то же время Путин высоко оценил деятельность Трампа, заявив, что тот активно работает над решением сложных международных кризисов. Он не впервые публично поддерживает миротворческие инициативы американского лидера.

Развертывание реакций на неудачу Трампа в получении желанной Нобелевской премии мира происходило на фоне очередной российской массированной атаки на Украину. Россия цинично уничтожает критическую инфраструктуру мирных городов пока Путин всячески хвалит главу Белого дома.

Так, Дональд Трамп, номинирован на звание главного миротворца в мире, продолжает поддерживать "дружеские" отношения с российским диктатором.

Что этому предшествовало?