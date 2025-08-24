Норвегия и Германия оплатят закупку двух систем Patriot для Украины
- Норвегия и Германия совместно финансируют закупку двух систем Patriot для Украины, включая ракеты.
- В настоящее время комплексы находятся в Германии, а США подтвердили, что заменят переданные системы.
В воскресенье, 24 августа, в День Независимости Украины стало известно о новой военной помощи от западных партнеров. Норвегия и Германия оплатят две системы Patriot, в том числе и ракеты.
Кроме того, Норвегия также участвует в закупке радиолокационных систем от немецкого производителя Hensoldt и противовоздушной обороны от Kongsberg. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на минобороны страны.
Смотрите также Дорогие, эффективные и испытанные Украиной: как ЗРК Patriot помогают закрыть небо
Что известно о закупке Patriot?
Ранее летом состоялась встреча немецкого канцлера Фридриха Мерца и премьер-министра Йонаса Гара Стьоре. Они договорились, что страны будут сотрудничать с целью передачи Украине двух комплектных систем Patriot.
Сейчас комплексы находятся в Германии, их отправят в Украину как можно скорее. В свою очередь США подтвердили, что заменят переданные системы, а Норвегия взяла на себя обязательство предоставить финансовую помощь для их восстановления.
Это большая инвестиция в эффективную ППО. Эта поддержка предоставит Украине важные средства для защиты жизни украинцев и будет способствовать укреплению обороны,
– отмечает министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик
Что известно о Patriot?
Это высокоэффективная система противовоздушной обороны, которая может противодействовать нескольким угрозам, в частности баллистическим ракетам. Способна перехватывать цели на большом расстоянии – 80 километров (в секторе 90 градусов), а в последних модификациях до 150 – 160 километров ракетой PAC-2.
Одна батарея Patriot может стоить от 550 миллионов до 1,1 миллиарда долларов, в зависимости от конфигурации и различных опций.
Германия и Норвегия тесно сотрудничают, чтобы поддержать Украину в борьбе и защитить гражданское население от российских воздушных атак.
Противовоздушная оборона также имеет решающее значение для защиты военных подразделений и инфраструктуры. Сейчас мы объединяемся с Германией, чтобы еще больше усилить наши усилия,
– добавил норвежский министр.
Как прошел визит Сандвика в Украину?
Напомним, в июне глава Минобороны Норвегии впервые посетил Украину после своего назначения на должность в феврале.
Он встретился с Владимиром Зеленским, где среди прочего обсудили инвестиции в производство украинского оружия, масштабирование совместного оборонного производства, а также усиление ПВО и укрепление боевой авиации.
В Киеве Сандвику поблагодарили за увеличение военной поддержки до 7 миллиардов долларов в 2025 году, а также за энергетическую поддержку зимой и выделение средств на закупку импортного газа.