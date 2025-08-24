Норвегія та Німеччина оплатять закупівлю двох систем Patriot для України

У неділю, 24 серпня, у День Незалежності України стало відомо про нову військову допомогу від західних партнерів. Норвегія і Німеччина оплатять дві системи Patriot, зокрема й ракети.

Окрім того, Норвегія також сприяє придбанню радарів від німецького виробника Hensoldt та протиповітряної оборони від Kongsberg. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міноборони Норвегії.

Що відомо про закупівлю Patriot?

Протиповітряна оборона також має вирішальне значення для захисту військових підрозділів та інфраструктури. Зараз ми об'єднуємося з Німеччиною, щоб ще більше посилити наші зусилля,

– зазначає міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік.

Що відомо про Patriot? Це високоефективна система протиповітряної оборони, яка може протидіяти декільком загрозам, зокрема балістичним ракетам. Здатна перехоплювати цілі на великій відстані – 80 кілометрів (в секторі 90 градусів), а в останніх модифікаціях до 150 – 160 кілометрів ракетою PAC-2.

Одна батарея Patriot може коштувати від 550 мільйонів до 1,1 мільярда доларів, залежно від конфігурації та різних опцій.

Нагадаємо, у червні очільник міноборони Норвегії вперше відвідав Україну після свого призначення на посаду в лютому. Він зустрівся з Володимиром Зеленським, де серед іншого обговорили інвестиції у виробництво української зброї, масштабування спільного оборонного виробництва, а також посилення ППО та зміцнення бойової авіації.