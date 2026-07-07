Самый прямой доступ к Путину: Норвегия призвала Китай заставить Россию сесть за стол переговоров
Норвегия хочет, чтобы Китай использовал свои связи с российским руководством для содействия урегулированию войны в Украине путем переговоров и улучшения отношений Пекина с Европой. Такое заявление сделал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в понедельник, 6 июля.
Об этом сообщает Reuters.
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Что говорят в Норвегии о роли Китая в переговорах?
Норвежский премьер назвал Китай страной с "лучшим и самым прямым доступом к российскому руководству".
Мы ожидаем, надеемся и решительно призываем Китай использовать этот канал,
– сказал он журналистам после встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Осло.
Собственно, большая часть их беседы была посвящена Украине.
"Существует потенциал для более глубокого сотрудничества между Европой и Китаем, но пока эта война продолжается, а Китай является близким партнером России, это ограничивает эту возможность", – добавил Стере.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что диалог с Китаем о прекращении войны был "конструктивным и перспективным".
"Я не пресс-секретарь Китая. Я не собираюсь их цитировать, но в их словах есть некоторые намеки", – сказал он, когда его спросили, поможет ли Китай привлечь Россию к столу переговоров.
Норвежские чиновники подчеркнули, что переговорный процесс должен начаться без предварительных условий, начиная с прекращения огня и на основе текущей линии фронта в Украине.
Это само по себе является большой уступкой со стороны Украины. Это находится на их территории,
– сказал Стере.
К слову, 7 июля на саммите НАТО Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу войны в Украине. Он считает, что и Путин, и Зеленский стремятся договориться о прекращении войны и заключить соглашение.