Об этом сообщает Reuters.

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Что говорят в Норвегии о роли Китая в переговорах?

Норвежский премьер назвал Китай страной с "лучшим и самым прямым доступом к российскому руководству".

Мы ожидаем, надеемся и решительно призываем Китай использовать этот канал,

– сказал он журналистам после встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Осло.

Собственно, большая часть их беседы была посвящена Украине.

"Существует потенциал для более глубокого сотрудничества между Европой и Китаем, но пока эта война продолжается, а Китай является близким партнером России, это ограничивает эту возможность", – добавил Стере.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что диалог с Китаем о прекращении войны был "конструктивным и перспективным".

"Я не пресс-секретарь Китая. Я не собираюсь их цитировать, но в их словах есть некоторые намеки", – сказал он, когда его спросили, поможет ли Китай привлечь Россию к столу переговоров.

Норвежские чиновники подчеркнули, что переговорный процесс должен начаться без предварительных условий, начиная с прекращения огня и на основе текущей линии фронта в Украине.

Это само по себе является большой уступкой со стороны Украины. Это находится на их территории,

– сказал Стере.

К слову, 7 июля на саммите НАТО Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу войны в Украине. Он считает, что и Путин, и Зеленский стремятся договориться о прекращении войны и заключить соглашение.