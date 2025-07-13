В мире появится новое государство, но есть нюанс: Новая Каледония и Франция подписали соглашение

Франция сделала шаг, чтобы дать больше самостоятельности и суверенитета своей заморской территории Новой Каледонии. Она фактически станет "государством в государстве".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на правительство Франции.

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Что известно о расширении самостоятельности Новой Каледонии во Франции?

В субботу, 12 июля, центральная власть Франции и все политические силы Новой Каледонии подписали проект соглашения, которое предусматривает расширение суверенитета архипелага и новую политическую организацию территории.

Этот шаг стал продолжением решений, принятых во время саммита 2 июля с участием президента Эммануэля Макрона относительно будущего статуса Новой Каледонии.

Документ предусматривает создание политической единицы под названием "государство Новая Каледония" в составе Франции – соответствующие изменения планируют внести во французскую конституцию. В 2026 году должен быть принят основной закон Новой Каледонии, который закрепит основы организации местной власти.

Граждане архипелага смогут иметь двойное гражданство – Новой Каледонии и Франции. В то же время отказ от французского гражданства автоматически влечет за собой потерю и новокаледонского.

Соглашение также определяет четкие критерии получения местного гражданства для жителей острова.

В сфере международной политики Новая Каледония сможет осуществлять дипломатические контакты в рамках международных обязательств Франции и с учетом ее стратегических интересов. Париж, свою очередь, будет поддерживать более широкое представительство архипелага в международных структурах, но сохранит за собой контроль над обороной, безопасностью, общественным порядком и судебной системой – в тесном сотрудничестве с местными властями.

Отдельные положения соглашения посвящены экономическому развитию архипелага и улучшению социальной ситуации.

Премьер Франсуа Байру назвал подписанный документ историческим соглашением и выразил гордость результатами переговоров.

Следующим шагом станет подготовка изменений в конституцию и соответствующего законодательства, чтобы начать реализацию достигнутых договоренностей.

Напомним, основой для этого политического процесса стали масштабные беспорядки в Новой Каледонии в мае 2024 года. Они вспыхнули из-за инициативы Парижа по избирательной реформе, которую коренные жители – канаки – восприняли как угрозу своим стремлением к независимости.

Во время беспорядков погибли 13 человек, включая двух полицейских, еще сотни были ранены. Для стабилизации ситуации Франция отправила на архипелаг тысячи военных и силовиков.