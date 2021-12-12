Референдум, который проходит в стране, является третьим и последним голосованием. Эти волеизъявления согласовали после переговоров власти с сепаратистами еще в 1998 году.

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Люди бойкотируют голосование

На предыдущих референдумах, которые провели в 2018 и 2019 годах, независимость Новой Каледонии поддержали 43% и 47% соответственно. Однако в этом году на голосовании, по данным The Guardians, низкая явка.

Коренной народ канак и их организация призвали граждан не участвовать в референдуме. Причиной является то, что из-за вспышки коронавируса трудно было проводить агитацию.

Местные жители опасаются возможных беспорядков после референдума. На острова прибыли более 2 000 французских военных с военной техникой.

Однако в Париже заявили, что не являются сторонниками какой-то из сторон референдума и его результат не повлияет на отношения Франции и Новой Каледонии.

На следующий день после голосования, каким бы ни был результат, между Новой Каледонией и Францией будет совместная жизнь,

– заявил президент Эммануэль Макрон.

Архипелаг Новая Каледония / Карта