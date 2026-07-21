Первые назначения: новый премьер Великобритании провел масштабные кадровые перестановки в правительстве

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил о первых ключевых назначениях в своем правительстве. Среди главных кадровых решений – новые главы Министерства обороны, Министерства финансов и впервые созданный отдельный министерский портфель по вопросам искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Sky News.

Что известно о первых назначениях нового премьера Великобритании?

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил о формировании нового правительства, назначив руководителей ключевых министерств. Изменения коснулись министерств обороны, финансов, технологий и других важных ведомств.

Министром обороны стал бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг. Он сменил Дэна Джарвиса, возглавлявшего оборонное ведомство после отставки Джона Хили. Комментируя назначение, Стритинг заявил, что безопасность страны является главной обязанностью правительства. Он пообещал обеспечить британские Вооруженные силы необходимыми ресурсами и подчеркнул, что Лондон и впредь будет непоколебимо поддерживать своих международных союзников, прежде всего Украину.

Одним из самых неожиданных кадровых решений стало назначение бывшего министра обороны Джона Хили министром финансов. Ранее среди главных претендентов на эту должность называли Эда Милибенда и Шабану Махмуд. Хили покинул правительство в прошлом месяце в знак протеста из-за, как он считал, недостаточного финансирования оборонной инвестиционной программы правительством Кира Стармера. В то же время он обладает значительным опытом работы в Министерстве финансов: при премьерстве Гордона Брауна в течение пяти лет работал экономическим и финансовым секретарем Казначейства. Также в разные годы он занимал должности министра по делам местного самоуправления и министра жилищного строительства.

По информации Sky News, Бернем выбрал Хили из-за общего видения экономической стабильности, бюджетной политики, децентрализации и реиндустриализации страны. Кроме того, премьер рассчитывает использовать его опыт в сфере жилищной политики для реализации масштабной программы жилищного строительства, которая может стать крупнейшей со времен послевоенного периода.

Еще одним важным решением стало назначение Канишки Нараяна министром по вопросам искусственного интеллекта. Это первый случай, когда направление искусственного интеллекта представлено отдельным членом Кабинета министров Великобритании. До этого Нараян работал младшим министром по вопросам искусственного интеллекта и безопасности в интернете.

Кроме того, Энди Бернем назначил Алекса Норриса министром юстиции, Анджелу Игл – министром охраны окружающей среды, а Миатту Фанбуллех – главой Министерства энергетической безопасности и нулевого энергопотребления. Ожидается, что новое правительство в ближайшее время представит свои приоритеты в сферах обороны, экономики, развития технологий, жилищной политики и сотрудничества с международными партнерами.

Напомним, 20 июля 2026 года Энди Бернем официально стал новым премьер-министром Великобритании после назначения монархом в Букингемском дворце. В своем первом обращении он пообещал сосредоточиться на экономической стабильности, улучшении государственных услуг и борьбе с кризисом стоимости жизни.