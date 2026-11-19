В четверг, 19 ноября, в Китае проходит саммит АТЭС (Азиатско–Тихоокеанского экономического сотрудничества), на котором встретились лидеры США, Китая и России. Дональд Трамп рассказал о реакции Владимира Путина на украинский удар по Крымскому мосту.

По словам американского президента, российский диктатор был в ярости. О реакции главы Кремля глава Белого дома рассказал журналисту NBC News.

Как Путин отреагировал на удары по Крымскому мосту?

В Шэньчжэне 18-19 ноября проходит саммит АТЭС. На второй день форума состоялась встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина.

Отметим, что в четверг, 19 ноября, украинские военные нанесли удары по Крымскому мосту. По словам президента США, российский диктатор был в ярости из-за Владимира Зеленского.

Также Трамп сказал, что понимает реакцию Путина.

Напомним, что это уже третий обстрел моста, соединяющего Россию с оккупированным Крымом. Атака была осуществлена с помощью ракет "Нептун".

Ранее, 17 ноября, украинским военным удалось уничтожить арку и автомобильный пролет моста. В результате атаки было приостановлено движение транспорта и судоходство. В то же время движение поездов по-прежнему осуществляется.

Еще один обстрел моста произошел около 05:40 утра 16 ноября после серии ночных взрывов. Удар пришелся на судоходную часть перехода.