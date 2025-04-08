Маск раскритиковал тарифы Трампа и лично просил их отменить, но тщетно, – Washington Post

На днях Трамп объявил о введении широкомасштабных пошлин против многих стран, после чего произошло значительное падение на американских рынках. Миллиардер Илон Маск даже лично обращался к президенту США, чтобы отменить эти тарифы.

А перед этим он раскритиковал одного из ведущих советников Белого дома по поводу "агрессивного тарифного плана". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Washington Post.

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Маск раскритиковал пошлины Трампа и Наварро

Два анонимных источника издания говорят, что попытки Маска успехом не закончились. К тому же Трамп в понедельник, 7 апреля, еще и пригрозил ввести дополнительные 50% пошлины на импорт из Китая.

Перед частными переговорами с американским главой Маск также критиковал советника Трампа по вопросам торговли Питера Наварро. Именно он участвовал в подготовке новых тарифных планов.

Степень доктора экономики в Гарварде – это плохо, а не хорошо,

– говорил миллиардер в его адрес.

На это Наварро сказал, что Маск продает автомобили и не разбирается в тарифных вопросах.

По данным WP, ранее к Трампу и вице-президенту Джей Ди Венсу также обращались люди из бизнес-компаний Маска, которые пытались власти США склонить к более разумной политике свободной торговли.

Сам миллиардер говорил, что Европа и США "должны в идеале перейти к ситуации с нулевыми тарифами".

Сторонники Трампа шокированы его решением по пошлинам

В Белом доме говорят, что Трамп собрал "талантливых людей" и сделал больше за 2 месяца, чем Байден за 4 года.

"Президент собрал замечательную команду талантливых и опытных людей, которые обсуждают различные идеи, зная, что президент Трамп является тем, кто принимает окончательные решения. Когда он принимает решение, все идут в одном направлении, чтобы его выполнить. Вот почему эта администрация сделала больше за два месяца, чем предыдущий администратор за четыре года", – заявила пресс-секретарь Каролайн Ливитт.

В то же время, как отмечает издание, многие лидеры бизнеса и технологий, которые поддержали кандидатуру Трампа на пост президента США, были потрясены решением о таких высоких тарифах, а также разочарованы тем, что не смогли больше повлиять на политику.

К слову, фондовый рынок США обвалился более чем на 2 триллиона долларов в начале торгов 7 апреля.