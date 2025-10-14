Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы готов к "большой сделке" с США. Не обошел вниманием он и Украину, добавив, что она должна быть независимой, но в то же время "не создавать никому никаких проблем и угроз".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления Лукашенко на совещании по вопросам развития белорусско-американских отношений, которые цитирует БЕЛТА.

Что сказал Лукашенко?

В своем выступлении Лукашенко размечтался, что политика Беларуси по восстановлению отношений с США "должна строиться исключительно в белорусских интересах".

Мы будем ждать их предложение большой сделки. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов – наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы,

– заявил белорусский президент.

Также он высказался относительно попыток США достичь мира в Украине. Лукашенко заявил, что Украина должна существовать как "независимое государство". В то же время он добавил, что она никому не должна создавать "никаких проблем и угроз".

Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас. В противном случае исчезнет это независимое суверенное государство,

– заявил белорусский глава.

Он добавил, что если США видят "небольшую роль" Беларуси в урегулировании конфликта в Украине, то белорусская сторона готова в этом участвовать.

"Мы о своей позиции заявили – мир и только мир", – сказал Лукашенко.

По его словам, диктатор Путин якобы тоже настроен на мир.

В то же время белорусский президент считает, что "Томагавки" ничего не решат, а только эскалируют ситуацию до ядерной войны. По его мнению, это "лучше всех понимает" Трамп, который и не спешит передавать это "смертоносное оружие", которым Зеленский хочет бить вглубь России.

