Команда Трампа думает о создании нового союза с участием России, Politico
- В США размышляют над новым международным союзом, к которому может присоединиться и Россия.
- Информация об объединении C5 якобы содержалась в неопубликованной версии Стратегии национальной безопасности США.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания нового международного объединения стран, которое могло бы стать альтернативой G7. В состав союза могут войти Россия и Китай.
Данные о таком плане давно появлялись в кулуарах Белого дома. Подробности рассказывает Politico.
Какой союз хочет создать Трамп?
По словам бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома, в команде Трампа снова возникла идея формирования группы Core 5 (C5), в состав которой могли бы войти США, Китай, Индия, Япония и Россия. По его мнению, такая концепция уже не выглядит сенсационной на фоне изменений в глобальной политике.
Чиновник, который говорил на условиях анонимности, объяснил, что хотя официальных дискуссий по C5 или расширенного формата C7 не было, во внутренних разговорах часто поднимался вопрос несостоятельности нынешних международных структур, в частности таких как G7 или Совбез ООН, эффективно реагировать на современные вызовы.
К слову, в G7 входят такие страны: США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.
Информация о C5 якобы содержалась в расширенной, неопубликованной версии Стратегии национальной безопасности США, которую на прошлой неделе представил Белый дом. Однако в администрации эти утверждения опровергли. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отметила, что никакого альтернативного или секретного варианта официального 33-страничного документа не существует.
Эксперт по международной политике Торри Тауссиг, которая курировала европейское направление в Совете национальной безопасности при президенте Джо Байдене, отметила, что потенциальный формат C5 фактически обходит Европу. По ее мнению, такая конфигурация демонстрирует переориентацию США на регионы, которые сейчас определяют баланс сил в мире.
Бывший советник сенатора-республиканца Теда Круза Майкл Соболик также подтвердил, что идея C5 активно обсуждалась во время первого президентского срока Трампа как возможная альтернатива более жесткой антикитайской политике.
Как страны G7 выступают против России?
Страны "Большой семерки" подтверждают дальнейшую поддержку украинских реформ, включая борьбу с коррупцией и улучшением управления госпредприятиями.
В частности, на фоне торможения переговоров с Бельгией по так называемому "репарационного кредита" ЕС призвал G7 как можно скорее перечислить Украине 50 миллиардов долларов. В Еврокомиссии отметили, что при отсутствии прогресса до конца года Брюссель будет искать другие варианты помощи.
Впрочем, активы Центробанка России, замороженные после начала полномасштабной войны, остаются заблокированными не только в Бельгии, но и в странах G7. Министры финансов группы заявили, что готовы рассмотреть механизмы, которые позволят использовать эти средства для поддержки Украины, однако делать они это будут только в рамках национальных правовых норм.
В заявлении G7 говорится, что государства будут работать над финансовыми инструментами, которые потенциально могут охватывать полную стоимость российских суверенных активов до момента, когда Москва выплатит репарации.
К тому же в Германии отрицают возможность возвращения России в формат G8. По словам Фридриха Мерца, среди членов G7 нет политической воли снова включать Россию в группу, поскольку не существует предпосылок для такого шага.