Команда Трампа думает о создании нового союза с участием России, Politico

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания нового международного объединения стран, которое могло бы стать альтернативой G7. В состав союза могут войти Россия и Китай.

Данные о таком плане давно появлялись в кулуарах Белого дома. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал Politico.

Какой союз хочет создать Трамп?

По словам бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома, в команде Трампа снова возникла идея формирования группы Core 5 (C5), в состав которой могли бы войти США, Китай, Индия, Япония и Россия. По его мнению, такая концепция уже не выглядит сенсационной на фоне изменений в глобальной политике.

Чиновник, который говорил на условиях анонимности, объяснил, что хотя официальных дискуссий по C5 или расширенного формата C7 не было, во внутренних разговорах часто поднимался вопрос несостоятельности нынешних международных структур, в частности таких как G7 или Совбез ООН, эффективно реагировать на современные вызовы.

К слову, в G7 входят такие страны: США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.

Информация о C5 якобы содержалась в расширенной, неопубликованной версии Стратегии национальной безопасности США, которую на прошлой неделе представил Белый дом. Однако в администрации эти утверждения опровергли. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отметила, что никакого альтернативного или секретного варианта официального 33-страничного документа не существует.

Эксперт по международной политике Торри Тауссиг, которая курировала европейское направление в Совете национальной безопасности при президенте Джо Байдене, отметила, что потенциальный формат C5 фактически обходит Европу. По ее мнению, такая конфигурация демонстрирует переориентацию США на регионы, которые сейчас определяют баланс сил в мире.

Бывший советник сенатора-республиканца Теда Круза Майкл Соболик также подтвердил, что идея C5 активно обсуждалась во время первого президентского срока Трампа как возможная альтернатива более жесткой антикитайской политике.

