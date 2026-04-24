В США хотят обязать Госдеп и Пентагон отчитываться о нападениях России на религию в Украине
- Сенаторы США инициировали законопроект, чтобы обязать Госдеп и Пентагон отчитываться о преследовании Россией религиозных свобод в Украине.
- Законопроект предусматривает санкции против иностранцев, которые принимали участие в преследовании религиозных общин на оккупированных территориях Украины.
США хотят обязать Госдеп и Пентагон отчитываться о действиях России в Украине. Соответствующий законопроект инициировали некоторые сенаторы США.
Они хотят получать обязательные отчеты о преследовании, подавления и нарушения религиозных свобод. Об этом говорится в заявлении конгрессмена-республиканца Джо Уилсона на сайте председателя Хельсинкской комиссии.
Что об инициативе конгрессменов?
Инициативу внесли представители Республиканской и Демократической партий. Так они хотят противодействовать атакам России на свободу вероисповедания в Украине.
Уилсон заявил, что Россия преследует и убивает верующих как политическую цель на всех территориях, которые захватывает. Путин пытается ограничить свободу богослужения и уничтожает религии, неподчиненные государственной церкви.
Россия преследует и убивает верующих в рамках своей политики, где бы она ни вторгалась. Военный преступник Путин стремится помешать свободному вероисповеданию всех верующих и подавляет любую религию, которая не подчиняется ее государственной церкви и коррумпированному бывшему агенту КГБ патриарху Кириллу, или иным образом не поддается репрессивному государственному контролю,
– сказал член Конгресса.
По словам конгрессмена, особенно под жестокими притеснениями находятся религиозные общины на временно оккупированных территориях Украины.
Важно. Россия уничтожила уже сотни религиозных объектов в Украине. Больше всего церквей принадлежали именно московскому патриархату.
Кроме постоянных отчетов, законопроект также поручает президенту США вводить санкции против иностранцев, которых уличили в подобных действиях.
"Убийственный режим Путина неоднократно бомбил места богослужения, убивал духовенство и преследовал украинские общины, не связанные с союзной Путину русской православной церковью", – также напоследок отметили конгрессмены.
Как Россия использует религию во время войны?
Одним из последних разрушенных религиозных объектов стал жилой дом, где располагался центр православной культуры, связанный с именно московским патриархатом. Атака была осуществлена 16 апреля в Днепре. Мэр Днепра Филатов отметил, что россияне не могли не знать о месте расположения центра.
Стоит заметить, в самой России еще в 2024 году снесли единственный там храм Православной церкви Украины. Россияне считают ПЦУ "раскольнической", и разрушенный храм "мешал спокойствию местного населения".
А в 2025 году храм Русской православной церкви в Швеции заподозрили в шпионаже. Он расположен рядом с аэропортом, а его священник довольно странно себя вел. В церковь ограничен доступ для посетителей, по всей территории имеются камеры наблюдения, а шпиль на объекте высотой аж 22 метра, хотя он не может превышать 10 метров из-за близости к аэропорту.