В США хотят обязать Госдеп и Пентагон отчитываться о нападениях России на религию в Украине

США хотят обязать Госдеп и Пентагон отчитываться о действиях России в Украине. Соответствующий законопроект инициировали некоторые сенаторы США.

Они хотят получать обязательные отчеты о преследовании, подавления и нарушения религиозных свобод. Об этом говорится в заявлении конгрессмена-республиканца Джо Уилсона на сайте председателя Хельсинкской комиссии.

Что об инициативе конгрессменов?

Инициативу внесли представители Республиканской и Демократической партий. Так они хотят противодействовать атакам России на свободу вероисповедания в Украине.

Уилсон заявил, что Россия преследует и убивает верующих как политическую цель на всех территориях, которые захватывает. Путин пытается ограничить свободу богослужения и уничтожает религии, неподчиненные государственной церкви.

Россия преследует и убивает верующих в рамках своей политики, где бы она ни вторгалась. Военный преступник Путин стремится помешать свободному вероисповеданию всех верующих и подавляет любую религию, которая не подчиняется ее государственной церкви и коррумпированному бывшему агенту КГБ патриарху Кириллу, или иным образом не поддается репрессивному государственному контролю,

– сказал член Конгресса.

По словам конгрессмена, особенно под жестокими притеснениями находятся религиозные общины на временно оккупированных территориях Украины.

Важно. Россия уничтожила уже сотни религиозных объектов в Украине. Больше всего церквей принадлежали именно московскому патриархату.

Кроме постоянных отчетов, законопроект также поручает президенту США вводить санкции против иностранцев, которых уличили в подобных действиях.

"Убийственный режим Путина неоднократно бомбил места богослужения, убивал духовенство и преследовал украинские общины, не связанные с союзной Путину русской православной церковью", – также напоследок отметили конгрессмены.

