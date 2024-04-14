Это было единственное сооружение на территории России, которое подчинялось ПЦУ. Отмечается, что церковь снесли, потому что та “мешала спокойствию местного населения”. Соответствующую информацию сообщил украинский игумен Меркурий (Скороход), который с 2008 до 2015 года был секретарем настоятеля храма митрополита ПЦУ Адриана (Старина).

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Снос церкви

В Ногинске Московской области россияне снесли единственный храм Православной церкви Украины. Он был назван в честь Святой Троицы,

По словам Меркурия, церковь решили разрушить, потому что объект "мешал спокойствию местного населения". Он отметил, суд постановил снести церковь еще в 2016 году. На тот момент Свято-Троицкий храм принадлежал Богородской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая в 2018 году вошла в состав ПЦУ. До сих пор решение не приводили в действие.

Поэтому хочу сказать одно: эта украинская святыня была об истории веры и сопротивления российской власти и московской патриархии даже там, где это казалось совсем невозможным,

– отметил Скороход.

Стоит отметить, что в России Православную церковь Украины считают "раскольнической" несмотря на то, что в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ статус автокефальной церкви. Она стала независимой от РПЦ.

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