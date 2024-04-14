Це була єдина споруда на території Росії, яка підпорядковувалася ПЦУ. Зазначається, що церкву знесли, бо та "заважала спокою місцевого населення". Відповідну інформацію повідомив український ігумен Меркурій (Скороход), який з 2008 до 2015 року був секретарем настоятеля храму митрополита ПЦУ Адріана (Старина).

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Знесення церкви

У Ногінську Московської області росіяни знесли єдиний храм Православної церкви України. Він був названий на честь Святої Трійці,

За словами Меркурія, церкву вирішили зруйнувати, бо об'єкт "заважав спокою місцевого населення". Він зазначив, суд постановив знести церкву ще у 2016 році. На той момент Свято-Троїцький храм належав до Богородської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, яка у 2018 році увійшла до складу ПЦУ. До цього часу рішення не приводили у дію.

Тому хочу сказати одне: ця українська святиня була про історію віри та спротиву російській владі та московській патріархії навіть там, де це здавалося зовсім неможливим,

– зазначив Скороход.

Варто зазначити, що у Росії Православну церкву України вважають "розкольницькою" попри те, що у січні 2019 року Константинопольський патріархат надав ПЦУ статус автокефальної церкви. Вона стала незалежною від РПЦ.

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