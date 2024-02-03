Також Синод вніс до календаря й інші церковні пам'ятні дати – без російського сліду. Наприклад, в Україні з'явився день пам'яті всіх заморених голодом.
Дивіться також Вперше за новоюліанським календарем: як святкували Водохреще у різних містах України
Реформи церкви України
Повідомляється, що 2 лютого відбулося чергове засідання Священного Синоду Української Православної Церкви. У зв'язку з реформою ПЦУ було ухвалено декілька рішень, що стосуються українського церковного календаря. Зокрема, вилучено день пам'яті російського князя.
За поданням Синодальної Календарної комісії вирішили вилучити з церковного календаря Православної церкви України день пам’яті благовірного князя Олександра Новгородського (Невського), в схимі Олексія, 23 листопада,
– повідомляють на сайті ПЦУ.
Натомість комісія включила додатковий день святкування пам’яті преподобного Олександра, першоначальника обителі "Невсипущих" – його внесли у церковний календар 23 листопада. Також було вирішено додати до календаря такі пам’ятні дати:
- у четверту суботу листопада – поминальний день в пам’ять всіх заморених голодом в Україні;
- 26 листопада – день пам’яті преподобного Стиліана Пафлагонського;
- перенести з 1 червня на 7 квітня день пам’яті святого прп. Юстина Челійського;
- 3 лютого – свято знайдення мощей святителя Рафаїла (Заборовського), митрополита Київського і всієї Русі.
Дерусифікація церкви
- Також нещодавно митрополит Епіфаній заявив, що Православна церква України прагне ліквідувати всі російські традиції в українські церкві. Священнослужитель вважає "рабською" традицію цілувати руки священнику при зустрічі.
- За його словами, це не українські традиція, а походить з Росії. Там вірянин, як раб повинен кланятися, повинен цілувати в руку. Епіфаній наголосив, що українська церква відходить від цієї традиції, тому що, за словами Христа, всі є друзями.
- Варто наголосити, що від початку повномасштабного вторгнення кількість громад, що перейшла до ПЦУ, різко зросла – з 24 лютого 884 релігійні громади покинули московську церкву. Водночас станом на квітень 2023 року в Україні залишалося 8505 церков, що підпорядковуються Московському патріархату.