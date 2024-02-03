Також Синод вніс до календаря й інші церковні пам'ятні дати – без російського сліду. Наприклад, в Україні з'явився день пам'яті всіх заморених голодом.

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Реформи церкви України

Повідомляється, що 2 лютого відбулося чергове засідання Священного Синоду Української Православної Церкви. У зв'язку з реформою ПЦУ було ухвалено декілька рішень, що стосуються українського церковного календаря. Зокрема, вилучено день пам'яті російського князя.

За поданням Синодальної Календарної комісії вирішили вилучити з церковного календаря Православної церкви України день пам’яті благовірного князя Олександра Новгородського (Невського), в схимі Олексія, 23 листопада,

– повідомляють на сайті ПЦУ.

Натомість комісія включила додатковий день святкування пам’яті преподобного Олександра, першоначальника обителі "Невсипущих" – його внесли у церковний календар 23 листопада. Також було вирішено додати до календаря такі пам’ятні дати:

у четверту суботу листопада – поминальний день в пам’ять всіх заморених голодом в Україні;

26 листопада – день пам’яті преподобного Стиліана Пафлагонського;

перенести з 1 червня на 7 квітня день пам’яті святого прп. Юстина Челійського;

3 лютого – свято знайдення мощей святителя Рафаїла (Заборовського), митрополита Київського і всієї Русі.

Дерусифікація церкви