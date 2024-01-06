Світле свято не оминули своєю увагою мешканці й великих міст. Підбірку фото зі святкувань Водохреще в українських обласних центрах – зібрав 24 Канал.

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Київ

У Києві люди не знехтували традицією і підтримали перенесення святкування Водохреще на 6 січня. Наприклад, на Оболоні чоловіки та жінки різного віку охоче занурювали у водойму у це світле свято.

За безпекою киян слідкували наряди рятувальників, які у разі непередбачуваних ситуацій були готові надати допомогу.

Занурення киян у водойму на Водохреще: дивіться фото 24 Каналу (Валентина Поліщук)

Львів

У Львові вже традиційно на Богоявлення військові капелани провели загальноміське освячення води і помолились за захисників України. Протягом дня львів’яни можуть прийти на площу Ринок і взяти свячену воду до своїх домівок.

Освячення води у центрі Львова / Львівська міська рада

Дніпро

Без першого за новоюліанським календарем Водохреще не обійшлося й у Дніпрі. На Набережній Перемоги в Дніпрі місцеві жителі занурювалися у воду – за їх словами, щоб отримати "заряд бадьорості та доброго настрою".

Водночас організованих заходів на Водохреще місцева влада не організовувала – з міркувань безпеки. Облаштованих місць для занурень не буде.

У Дніпрі люди також занурювалися у Водойму / фото Суспільне Дніпро

Одеса

Під час першого святкування Водохреще за новоюліанським календарем в Одесі люди направилися на купання на міському пляжі Ланжерон. На місці чергували рятувальники, водолазна служба, а також екстрена медична допомога. Також прямо на пляжі був присутній священник.

Святкування Водохреще на пляжі в Одесі / фото Суспільне Одеса

Чернівці

Водохреща за новоюліанським календарем у Чернівцях відзначали вперше. У храмах ПЦУ та УГКЦ провели святкові богослужіння та освятили воду. Зокрема до церкви Святої Параскеви Сербської цього дня прийшли понад сотня вірян.

Місць для купання цьогоріч не облаштовували, але на озеро в парку Жовтневому та на Прут прийшли зануритися декілька людей. За ними спостерігали рятувальники.

У Чернівцях люди масово освячували воду і пірнали в озеро / фото Суспільне Чернівці

Івано-Франківськ

Цьогоріч в Івано-Франківську не порушували традиції – на річці Бистриці відбувалося освячення води і лунала молитва. Так святкували франківчани Йорданське водосвяття.

Молимося за наших захисників, за перемогу, за те, щоб настав мир в нашій державі. Дякую владикам за величну молитву,

– написав мер міста Руслан Марцінків.

Лунала молитва на річці та було освячення / фото Руслана Марцівківа

Традиції на Водохреще

В Україні на Водохреще у водоймах роблять ополонку у формі хреста. Священники обов'язково освячують воду, а люди занурюються туди декілька разів, однак, роблять це швидко. Також вони набирають освячену воду собі додому, бо вважається, що вона має цілющі властивості.

За традицією, освячену воду на Водохреще потрібно зберігати у домі біля ікон у скляній посудині. Важливо, що не можна ставити її біля вікна. Термін, скільки можна зберігати воду, становить 12 місяців – після цього вона втрачає цілющі властивості. Її заборонено використовувати у побуті.