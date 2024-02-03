Также Синод внес в календарь и другие церковные памятные даты – без российского следа. Например, в Украине появился день памяти всех заморенных голодом.
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Реформы церкви Украины
Сообщается, что 2 февраля состоялось очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. В связи с реформой ПЦУ было принято несколько решений, касающихся украинского церковного календаря. В частности, изъят день памяти русского князя.
По представлению Синодальной Календарной комиссии решили изъять из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия, 23 ноября,
– сообщается на сайте ПЦУ.
Зато комиссия включила дополнительный день празднования памяти преподобного Александра, первоначальника обители "Неусыпных" – его внесли в церковный календарь 23 ноября. Также было решено добавить в календарь следующие памятные даты:
- в четвертую субботу ноября – поминальный день в память всех заморенных голодом в Украине;
- 26 ноября – день памяти преподобного Стилиана Пафлагонского;
- перенести с 1 июня на 7 апреля день памяти святого прп. Юстина Челийского;
- 3 февраля – праздник обретения мощей святителя Рафаила (Заборовского), митрополита Киевского и всея Руси.
Дерусификация церкви
- Также недавно митрополит Епифаний заявил, что Православная церковь Украины стремится ликвидировать все российские традиции в украинской церкви. Священнослужитель считает "рабской" традицию целовать руки священнику при встрече.
- По его словам, это не украинская традиция, а происходит из России. Там верующий, как раб должен кланяться, должен целовать в руку. Епифаний отметил, что украинская церковь отходит от этой традиции, потому что, по словам Христа, все являются друзьями.
- Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения количество общин, перешедших в ПЦУ, резко возросло – с 24 февраля 884 религиозные общины покинули московскую церковь. В то же время по состоянию на апрель 2023 года в Украине оставалось 8505 церквей, подчиняющихся Московскому патриархату.