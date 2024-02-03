Также Синод внес в календарь и другие церковные памятные даты – без российского следа. Например, в Украине появился день памяти всех заморенных голодом.

Смотрите также Впервые по новоюлианскому календарю: как праздновали Крещение в разных городах Украины

Реформы церкви Украины

Сообщается, что 2 февраля состоялось очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. В связи с реформой ПЦУ было принято несколько решений, касающихся украинского церковного календаря. В частности, изъят день памяти русского князя.

По представлению Синодальной Календарной комиссии решили изъять из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия, 23 ноября,

– сообщается на сайте ПЦУ.

Зато комиссия включила дополнительный день празднования памяти преподобного Александра, первоначальника обители "Неусыпных" – его внесли в церковный календарь 23 ноября. Также было решено добавить в календарь следующие памятные даты:

в четвертую субботу ноября – поминальный день в память всех заморенных голодом в Украине;

26 ноября – день памяти преподобного Стилиана Пафлагонского;

перенести с 1 июня на 7 апреля день памяти святого прп. Юстина Челийского;

3 февраля – праздник обретения мощей святителя Рафаила (Заборовского), митрополита Киевского и всея Руси.

Дерусификация церкви