Президент Чехии отреагировал на масштабное обесточивание в стране

Инцидент с неожиданным обесточиванием значительной части Чехии является хорошим напоминанием о необходимости готовности к таким чрезвычайным ситуациям.

Соответствующее заявление в пятницу, 4 июля, обнародовал президент Чехии Петр Павел. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.

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Как Павел прокомментировал обесточивание

Чешский лидер выразил благодарность всем энергетиками, правоохранителям, пожарным и другим привлеченным лицам к восстановлению энергоснабжения и решению проблем, которые возникли из-за обесточивания.

Спасибо также всем гражданам, которые в этой неприятной ситуации сохранили спокойствие. Такие события напоминают нам, как важно быть хорошо готовыми к чрезвычайным ситуациям – не только на уровне государства, но и индивидуальном,

– говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Праге и за ее пределами состоялся блэкаут. О проблемах также сообщали Либерец, Градец-Кралове, Усти-над-Лабем и Колин. Неисправность возникла на магистральной сети линии очень высокого напряжения V411.

Представитель ČEPS Лукаш Грабал, энергетической компании, которая обеспечивает передачу электроэнергии по всей стране, сообщил, что отключение линии V411 произошло по механическим причинам. Это задело большую часть подстанций системы передачи.