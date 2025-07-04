Кроме Праги, о проблемах также сообщили Либерец, Градец-Кралове, Усти-над-Лабем и Колин. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Novinky.cz.

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В Чехии масштабные отключения света

Блэкаут коснулся Либерецкого, Северочешского, Восточночешского и Среднечешского краев, а также части Праги: районов Прага 4, Прага 10, Прага и Прага 9.

Причина все еще расследуется. Мы интенсивно работаем в сотрудничестве с операторами распределительных сетей над восстановлением электроснабжения,

– сообщила ČEPS в сети X.

Неисправность возникла на магистральной сети линии очень высокого напряжения V411. Эту сеть эксплуатирует энергетическая компания ČEPS, которая обеспечивает передачу электроэнергии по всей стране. Событие затронуло большую часть подстанций системы передачи.

Полиция сообщила, что пока что нет информации о том, что за массовым отключением электроэнергии стоит кибератака или террористический акт.

Мы столкнулись с чрезвычайной и неприятной ситуацией, и все интенсивно работают над восстановлением электроснабжения. Это сейчас приоритет. Мы благодарим всех за терпение,

– заявил премьер-министр Петр Фиала.

Впоследствии представитель ČEPS Лукаш Грабал, сообщил, что отключение линии V411 произошло по механическим причинам.

Проводник (линии напряжения – 24 Канал) просто упал. Но мы все еще расследуем причины,

– сказал он.

Больницы, которых задело отключение, работают на резервных источниках питания. Поезда в Праге не курсируют, также возникли проблемы с некоторыми троллейбусными линиями.

А вот метро, к счастью, продолжает ездить. Трамваи тоже курсируют, но с ограничениями на правом берегу Влтавы.

Напомним, что в конце апреля в Европе уже был масштабный блэкаут, больше всего от него пострадали Испания и Португалия.