Прокуратура района Прага 10 выдвинула обвинения, и требует для него не только наказания, но и "социального перевоспитания". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание eXtra.cz.

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Что известно об инциденте

В феврале 2025 года в пражском трамвае №7 водитель Даниэл Б. оскорблял и унижал украинцев с маленьким ребенком на руках. Ему не понравилось, что маленький ребенок стоял ногами на сиденье. Однако бабушка и дедушка отмечали, что обувь внука чистая, поскольку до этого он сидел в коляске. На видео видно, что это маленький мальчик, который даже не умеет еще твердо самостоятельно стоять на ногах.

Однако водитель продолжал кричать на пару и выгонял их из трамвая со словами: "Ты вообще не имеешь права быть в этой стране!". В один момент, когда пенсионер ответил "вызывай" на угрозы водителя о том, что он вызовет полицию, тот ударил дедушку. Ребенок, который был рядом, испугался и заплакал.

Благодаря видео, которое сделали очевидцы, ситуации получила огласку. Водителя уволили с работы "по соглашению сторон", а дело дошло до суда.

Как чешский водитель унижал украинцев в трамвае: видео

Впоследствии водитель оправдывался, что украинец якобы плевал на него и оскорблял. Однако этих слов никто не подтвердил, и на видео этого нет.

Какое наказание грозит чеху

Сначала правоохранители рассматривали это дело как административное нарушение, но впоследствии, после разговора со свидетелями, переквалифицировали в уголовное производство.

Сейчас водителя обвиняют в двух преступлениях:

в хулиганстве (параграф 358, часть 1 Уголовного кодекса Чехии),

и разжигании ненависти к народу, расы, этнической или иной группы (параграф 355, часть 1, пункт a).

Прокуратура требует для него 5 месяцев условного лишения свободы с испытанием 24 месяца. Также она хочет, чтобы он принял участие в программе социального тренинга и перевоспитания.

Дело будут рассматривать во время открытого судебного заседания 25 июня. Не исключено, что судья может назначить более суровое наказание.

Также напомним, что в Чехии недавно вспыхнул скандал из-за учебника истории, где указано о происхождении славян из Украины.