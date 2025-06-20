Прокуратура району Прага 10 висунула обвинувачення, та вимагає для нього не лише покарання, а й "соціального перевиховання". Про це пише 24 Канал із посиланням на видання eXtra.cz.

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Що відомо про інцидент

У лютому 2025 року у празькому трамваї №7 водій Даніел Б. ображав та принижував українців з маленькою дитиною на руках. Йому не сподобалося, що маленька дитина стояла ногами на сидінні. Проте бабуся та дідусь наголошували, що взуття онука чисте, оскільки до цього він сидів у візочку. На відео видно, що це маленький хлопчик, який навіть не вміє ще твердо самостійно стояти на ногах.

Однак водій продовжував кричати на пару та виганяв їх з трамвая зі словами: "Ти взагалі не маєш права бути в цій країні!". В один момент, коли пенсіонер відповів "викликай" на погрози водія про те, що він викличе поліцію, той вдарив дідуся. Дитина, яка була поруч, злякалася та заплакала.

Завдяки відео, яке зробили очевидці, ситуації набула розголосу. Водія звільнили з роботи "за згодою сторін", а справа дійшла до суду.

Як чеський водій принижував українців у трамваї: відео

Згодом водій виправдовувався, що українець нібито плював на нього й ображав. Проте цих слів ніхто не підтвердив, і на відео цього немає.

Яке покарання загрожує чеху

Спершу правоохоронці розглядали цю справу як адміністративне порушення, але згодом, після розмови зі свідками, перекваліфікували на кримінальне провадження.

Наразі водія обвинувачують у двох злочинах:

у хуліганстві (параграф 358, частина 1 Кримінального кодексу Чехії),

та розпалюванні ненависті до народу, раси, етнічної або іншої групи (параграф 355, частина 1, пункт a).

Прокуратура вимагає для нього 5 місяців умовного позбавлення волі з випробуванням 24 місяці. Також вона хоче, щоб він взяв участь у програмі соціального тренінгу й перевиховання.

Справу розглядатимуть під час відкритого судового засідання 25 червня. Не виключено, що суддя може призначити суворіше покарання.

Також нагадаємо, що у Чехії нещодавно спалахнув скандал через підручник історії, де вказано про походження слов'ян з України.