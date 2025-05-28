Багатьох користувачів соцмереж у Чехії обурив той факт, що предки чехів прийшли з території сучасної України. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.

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Що відомо про скандал

Багато чехів сприйняли загальноприйнятий факт історії міграції слов'ян як спробу "переписати" історію.

Зокрема провокативний допис, який породив суперечку, опублікував депутат партії PRO Ріхард Перман. На своїй сторінці у фейсбуці він написав: "Ви знаєте, що дітей вчать, що ми родом з України, тому ми насправді українці, а не чехи. Вони переписують спогади дітей, а батьки або не знають про це, або їм байдуже".

Багато підписників підтримали заяву Пермана, однак інша частина чехів стала на захист підручника, наголосивши, що ця інформація відповідає науковим уявленням про походження слов'янських племен.



Сторінка з підручника історії, яка викликала суперечку / фото Blesk

Схожий пост на платформі Threads опублікувала пані Міхаела P. Але користувачі одразу нагадали їй, що слов'яни справді прийшли на територію сучасної Чехії з регіону між Віслою і Дніпром – тобто звідти, де зараз територія сучасної України та східної Польщі.

Користувач під ніком El Cid у соцмережі X теж опублікував дезінформаційний та провокативний допис, заявивши, що за цим формулюванням у підручнику буцімто "стоїть уряд".

Однак коментатори також рознесли його фактами. Зокрема один із користувачів опублікував скан сторінки з книжки про народні легенди, яка підтверджує версію підручника.

Те, що ви не читали обов'язкову літературу і маєте прогалини в історії – це ваша проблема, а не провина уряду,

– написала користувачка Магда.

До слова, раніше ми писали про те, що у Чехії існує проблема незаконної відмови у тимчасовому захисті українцям.