Окрім Праги, про проблеми також повідомили Ліберець, Градец-Кралове, Усті-над-Лабем і Колін. Про це пише 24 Канал із посиланням на Novinky.cz.

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У Чехії масштабні відключення світла

Блекаут торкнувся Ліберецького, Північночеського, Східночеського та Середньочеського країв, а також частини Праги: районів Прага 4, Прага 10, Прага та Прага 9.

Причина все ще розслідується. Ми інтенсивно працюємо у співпраці з операторами розподільчих мереж над відновленням електропостачання,

– повідомила ČEPS у мережі X.

Несправність виникла на магістральній мережі лінії дуже високої напруги V411. Цю мережу експлуатує енергетична компанія ČEPS, яка забезпечує передачу електроенергії по всій країні. Подія торкнулася більшої частини підстанцій системи передачі.

Поліція повідомила, що поки що немає інформації про те, що за масовим відключенням електроенергії стоїть кібератака або терористичний акт.

Ми зіткнулися з надзвичайною та неприємною ситуацією, і всі інтенсивно працюють над відновленням електропостачання. Це зараз пріоритет. Ми дякуємо всім за терпіння,

– заявив прем'єр-міністр Петр Фіала.

Згодом речник ČEPS Лукаш Грабал, повідомив, що відключення лінії V411 сталося з механічних причин.

Провідник (лінії напруги – 24 Канал) просто впав. Але ми все ще розслідуємо причини,

– сказав він.

Лікарні, яких зачепило відключення, працюють на резервних джерелах живлення. Поїзди у Празі не курсують, також виникли проблеми з деякими тролейбусними лініями.

А от метро, на щастя, продовжує їздити. Трамваї теж курсують, але з обмеженнями на правому березі Влтави.

Нагадаємо, що наприкінці квітня в Європі вже був масштабний блекаут, найбільше від нього постраждали Іспанія та Португалія.