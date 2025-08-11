Дональд Трамп сделал ряд заявлений по поводу предстоящей встречи с Путиным, запланированной на 15 августа. В частности, президент США высказался о территориальном вопросе.

Во время брифинга в Белом доме 11 августа американский лидер шокировал заявлением о том, что он планирует поехать в Россию, чтобы встретиться с Путиным. Однако со временем исправился, подтвердив, что саммит состоится на Аляске, передает 24 Канал.

Что нового Трамп сказал об "обмене территориями"?

Дональд Трамп также заявил, что его встреча с Путиным будет "пробной". Он только скажет главе Кремля, чтобы тот закончил войну. Никакого мирного соглашения на Аляске заключено не будет. Это ведь должны сделать Зеленский и Путин.

Президент США отметил, что после его саммита с Путиным будет либо двусторонняя встреча российского диктатора и Владимира Зеленского, либо к ним также присоединится и сам Трамп.

Отдельный акцент во время своего выступления политик сделал на территориальном вопросе. Он сказал, что США попытаются вернуть Украине часть оккупированных россиянами территорий.

Россия оккупировала некоторые важные территории, мы попытаемся вернуть часть этих территорий Украине,

– подчеркнул Трамп.

Также он выразил обеспокоенность тем, что Владимир Зеленский должен получить конституционное одобрение на обмен территориями.

"У него (Зеленского – 24 Канал) есть разрешение на войну и убийство, но ему нужно разрешение на обмен территориями, потому что обмен состоится", – отметил Трамп.

Напомним, что впервые идею обмена территориями президент США озвучил после визита Виткоффа в Москву. Трамп отметил, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет включать в себя обмен территориями. В СМИ предположили, что Путин хочет получить весь Донбасс и согласен на замораживание боевых действий на текущей линии фронта в других украинских областях. Некоторые медиа пишут, что российские войска, мол, могут оставить занятые ими участки в Сумской и Харьковской областях.