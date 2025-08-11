Дональд Трамп зробив низку заяв щодо майбутньої зустрічі із Путіним, запланованої на 15 серпня. Зокрема, президент США висловився про територіальне питання.

Під час брифінгу у Білому домі 11 серпня американський лідер шокував заявою, що планує поїхати до Росії, аби зустрітися із Путіним. Однак згодом виправився, підтвердивши, що саміт відбудеться на Алясці, передає 24 Канал.

Що нового Трамп сказав про "обмін територіями"?

Дональд Трамп також заявив, що його зустріч із Путіним буде "пробною". Він лише скаже очільнику Кремля, аби той закінчив війну. Жодної мирної угоди на Алясці укладено не буде. Адже це мають зробити Зеленський та Путін.

Президент США зазначив, що після його саміту із Путіним буде або двостороння зустріч російського диктатора і Володимира Зеленського, або до них також долучиться і сам Трамп.

Окремий акцент під час свого виступу політик зробив на територіальному питанні. Він сказав, що США спробують повернути Україні частину окупованих росіянами територій.

Росія окупувала деякі важливі території, ми спробуємо повернути частину цих територій Україні,

– наголосив Трамп.

Також він висловив занепокоєння з приводу того, що Володимир Зеленський має отримати конституційне схвалення на обмін територіями.

"У нього (Зеленського – 24 Канал) є дозвіл на війну і вбивство, але йому потрібен дозвіл на обмін територіями, тому що обмін відбудеться", – зазначив Трамп.

Нагадаємо, що вперше ідею обміну територіями президент США озвучив після візиту Віткоффа до Москви. Трамп зауважив, що мирна угода між Росією та Україною включатиме обмін територіями. У ЗМІ припустили, що Путін нібито хоче отримати увесь Донбас і згоден на заморожування бойових дій на поточній лінії фронту в інших українських областях. Окремі медіа пишуть, що російські війська, мовляв, можуть залишити зайняті ними ділянки у Сумській та Харківській областях.