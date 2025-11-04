Международник назвал условие, при котором США могут присоединиться к обороне Европы
- Администрация Трампа пытается уменьшить военное присутствие США в Европе, но действия России могут изменить ситуацию.
- В случае конфликта в Европе, США могут поддержать европейские страны авиацией и кораблями, без отправки сухопутных сил.
Администрация Дональда Трампа сейчас пытается ослабить свое военное присутствие в Европе. Ее интересуют другие части мира. Однако возможные будущие действия Кремля могут все изменить.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Ярослав Божко, отметив, что говорится о новой войне. Вашингтон может направить в страны Европы поддержку в виде вооружения.
Смотрите также США готовятся к испытанию межконтинентальной ракеты с ядерным потенциалом, – СМИ
При каком условии США могут присоединиться к обороне Европы?
Политолог-международник объяснил, что для Соединенных Штатов Европа никогда не была приоритетом. После распада Советского Союза Вашингтон резко начал засматриваться на Азию. Кроме того, для Белого дома стратегической зоной интересов была Южная Америка.
Однако я могу представить возможность разрастания конфликта – войны России против стран НАТО в Европе, против стран Балтии. В этом случае может быть участие американцев на стороне европейской компоненты Альянса,
– подчеркнул он.
По словам Божко, в случае такой войны США могут поддержать страны авиацией и кораблями. Они могут не посылать сухопутные силы. Вашингтон до сих пор не отказывается от идеи безопасности зависимости европейских стран от США.
Интересно! Кирилл Буданов предположил, что Кремль может начать войну против Европы примерно через 5 лет. На это указывает масштабная программа перевооружения в России.
Позиция США по обороне Европы: кратко
- Белый дом принял решение вывести 800 военных из Румынии. Кроме того, США сокращают свой контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии. Это происходит в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США.
- В то же время ранее Дональда Трампа спросили его позицию относительно 5 статьи НАТО, которая предусматривает, что нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех. Он ответил, что США будет с НАТО до конца.
- Также Трамп признает, что Украина является частью Европы. Президент США пообещал Владимиру Зеленскому сделать "все возможное" для окончания войны, но без деталей.