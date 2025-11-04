Международник назвал условие, при котором США могут присоединиться к обороне Европы

Администрация Дональда Трампа сейчас пытается ослабить свое военное присутствие в Европе. Ее интересуют другие части мира. Однако возможные будущие действия Кремля могут все изменить.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Ярослав Божко, отметив, что говорится о новой войне. Вашингтон может направить в страны Европы поддержку в виде вооружения.

При каком условии США могут присоединиться к обороне Европы?

Политолог-международник объяснил, что для Соединенных Штатов Европа никогда не была приоритетом. После распада Советского Союза Вашингтон резко начал засматриваться на Азию. Кроме того, для Белого дома стратегической зоной интересов была Южная Америка.

Однако я могу представить возможность разрастания конфликта – войны России против стран НАТО в Европе, против стран Балтии. В этом случае может быть участие американцев на стороне европейской компоненты Альянса,

– подчеркнул он.

По словам Божко, в случае такой войны США могут поддержать страны авиацией и кораблями. Они могут не посылать сухопутные силы. Вашингтон до сих пор не отказывается от идеи безопасности зависимости европейских стран от США.

Интересно! Кирилл Буданов предположил, что Кремль может начать войну против Европы примерно через 5 лет. На это указывает масштабная программа перевооружения в России.

Позиция США по обороне Европы: кратко