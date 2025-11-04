Міжнародник назвав умову, за якої США можуть долучитись до оборони Європи

Адміністрація Дональда Трампа зараз намагається послабити свою військову присутність в Європі. Її цікавлять інші частини світу. Однак можливі майбутні дії Кремля можуть все змінити.

Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Ярослав Божко, зазначивши, що мовиться про нову війну. Вашингтон може надіслати до країн Європи підтримку у вигляді озброєння.

Дивіться також США готуються до випробування міжконтинентальної ракети з ядерним потенціалом, – ЗМІ

За якої умови США можуть долучитись до оборони Європи?

Політолог-міжнародник пояснив, що для Сполучених Штатів Європа ніколи не була пріоритетом. Після розпаду Радянського Союзу Вашингтон різко почав задивлятись на Азію. Крім того, для Білого дому стратегічною зоною інтересів була Південна Америка.

Однак я можу уявити можливість розростання конфлікту – війни Росії проти країн НАТО в Європі, проти країн Балтії. В цьому випадку може бути участь американців на стороні європейської компоненти Альянсу,

– наголосив він.

За словами Божка, у разі такої війни США можуть підтримати країни авіацією та кораблями. Вони можуть не надсилати сухопутні сили. Вашингтон досі не відмовляється від ідеї безпекової залежності європейських країн від США.

Цікаво! Кирило Буданов припустив, що Кремль може розпочати війну проти Європи приблизно через 5 років. На це вказує масштабна програма переозброєння у Росії.

Позиція США щодо оборони Європи: коротко