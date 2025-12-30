Жители Литвы обратили внимание на строительные работы, происходящие одновременно на мостах возле белорусской границы. На них установят крепления для взрывчатки.

Вооруженные силы страны подтвердили LRT, что это часть фортификационных мероприятий, согласованных еще в июле прошлого года, передает 24 Канал.

Как Литва готовится взрывать мосты с Беларусью?

Военные уточнили, что работы являются элементом подготовки к Балтийской оборонительной линии вдоль границ с Россией и Беларусью. Мосты оборудуют специальными инженерными конструкциями для крепления взрывчатых материалов.

Мосты и дороги выбираются на основе расположения природных препятствий и их стратегического значения в системе обороны Литвы,

– сообщили военные

Вооруженные силы заявили, что уже создали несколько десятков мест вблизи границы для хранения противотанковых и других препятствий. В то же время ведутся работы по посадке деревьев для защиты на ключевых дорогах, а также углубление оросительных канав, которые будут действовать как окопы и дополнительные противотанковые барьеры.

В случае конфликта мосты вблизи границы можно будет быстро разрушить, чтобы затруднить движение войск. Подобные подходы десятилетиями применяла Финляндия. В прошлом году президент Финляндии Александер Стубб призвал европейские страны готовиться к худшему, но в то же время признавал, что прямая угроза со стороны России маловероятна.

"Я призываю все европейские государства стать более финскими. Другими словами, более подготовленными. Вы должны готовиться к худшему, чтобы избежать этого", – сказал он.

В Литве часть политиков и общественности ранее критиковала подготовку к войне, обвиняя чиновников в "разжигании войны". В октябре командующий ВС Эстонии Андрус Мерило тоже высказался против "военной истерии", отметив, что готовность уменьшает панику и помогает действовать рационально.

Литовские чиновники подчеркивают важность демонстрировать оборонительные меры, не пугая население.

По словам майора Гинттаутаса Цюниса из Центра медиа-операций ВС Литвы, подготовка к конфликту должна быть частью повседневной деятельности государства. Наибольший эффект дает последовательная и своевременная подача фактов вместе с объяснением их значения. Вооруженные силы Литвы постоянно подчеркивают: угроза со стороны России существует долгосрочно, а готовность повышает эффективность сдерживания.

