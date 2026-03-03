На заседании Совбеза ООН говорили о детях из Украины: без комментариев России не обошлось

Первая леди США Мелания Трамп 2 марта председательствовала на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Это был первый подобный случай в истории Штатов, когда жена президента представляет страну в ООН.

На заседании ряд государств говорил об Украине и войне, передает Укринформ.

О чем говорили на заседании Совбеза ООН?

Представители ряда стран говорили о разрушительных последствиях вторжения России в Украину для детей и образования. В частности, этом отметили дипломатические миссии Франции, Дании, Великобритании и Латвии.

Так, постпред Жером Боннафон отметил, что Франция поддерживает инициативы по возвращению украинских детей, которых россияне принудительно вывезли на российскую территорию.

В Украине массовые и повторяющиеся российские атаки дронами убивают, калечат и существенно влияют на повседневную жизнь детей: в школах ежедневно прерываются занятия из-за воздушных тревог, а дома дети часть ночей и вечеров проводят в холодных и сырых укрытиях из-за российских атак,

– сказал Боннафон.

О похищениях и бесконечных атаках, на школы в том числе, говорила и постпред Дании Кристина Маркус Лассен. Она подчеркнула важность предоставления безопасного доступа к обучению и использования цифровых технологий для обучения детей, если они не имеют возможности посещать учебные заведения из-за боевых действий.

В Украине 4,6 миллиона детей сталкиваются с препятствиями для обучения из-за незаконного и непровоцированного полномасштабного вторжения России,

– также отметил исполняющий обязанности постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки.

Латвийская представительница Санита Павлюта-Десландес говорила о том, как украинские дети "проводят годы в подвалах из-за бомбардировки, а классы перенесены под землю в темноту и холод".

Она подчеркнула важность цифровых технологий, "когда традиционные системы нарушены" и напомнила об инициативе Елены Зеленской, в рамках которой латвийские фонды и частные компании помогли черниговским школьникам с ноутбуками.

Но не прошло заседание без комментариев России. Постпред страны-террористки Василий Небензя жаловался, что детям из Белгородской области, которую атакует Украина, тоже сложно учиться.

А еще он уверял, что Россия якобы не похищала и перемещала украинских детей с оккупированных территорий. А речь идет, к слову, о десятках тысяч несовершеннолетних.

Что известно о похищении Россией детей?