Об этом, во время панели в Украинском доме в Давосе, заявил сопредседатель финансового комитета Save Ukraine Эрик Гебайде.

Смотрите также Дети видели только прилеты: на Харьковщине открыли безопасное детское пространство

Сколько стоит вернуть похищенных детей?

"Самые уязвимые жертвы того, что запустил Путин – это дети и их семьи. На ранних этапах войны мы видели целенаправленные попытки захвата детских домов, обман, принуждение, шантаж и давление на родителей, чтобы детей передавали в российские семьи. Это формирует четкую и определяющую структуру торговли людьми", – подчеркнул Гебайде.

По его словам, возвращение детей возможно благодаря международной поддержке, в частности финансированию со стороны общественных и благотворительных организаций в разных странах.

"Десять тысяч долларов на ребенка – это приблизительная стоимость, чтобы вернуть их домой. В прошлом году нам посчастливилось получить финансирование из разных уголков мира. Еврейские федерации в Америке профинансировали спасение почти 200 детей из 500, которых мы вернули. В этом году мы надеемся спасти тысячу детей – и на это нужен примерно миллион долларов", – отметил Гебайде.

Зачем Россия массово похищает украинских детей?

Представительница Yale Humanitarian Research Lab Пейдж Фарренкопф сообщила, что ее команда документирует каждый этап похищения украинского ребенка. Эта организация идентифицирует детей, которых похищает Россия, фиксирует кого именно забрали, когда, каким образом, в какие регионы РФ их перемещают. А также лиц и структуры, которые способствовали этим преступлениям.

"Россия проводит массовую "перепрошивку": детям говорят, что Украины не существует. Их готовят к службе в российской армии – через милитарные программы, прокремлевские курсы или интеграцию в российскую образовательную систему после похищения", – отметила Фарренкопф.

По данным лаборатории, идентифицировано ориентировочно 35 000 детей, вывезенных в Россию с начала полномасштабного вторжения, а также задокументировано незаконное их размещение в российских семьях.

Максим Максимов, Head of Projects инициативы Bring Kids Back UA, подчеркнул, что действия России в отношении украинских детей имеют четкую и последовательную стратегию.

"Сначала детей изолируют – от семей, учителей, друзей. Затем постепенно демонтируют идентичность: быть украинцем становится чем-то, что надо скрывать. Новые документы, новые "опекуны", а в 14 лет – навязано российское гражданство. Это спроектировано, чтобы перерезать юридический и эмоциональный путь обратно в Украину", – объяснил он.

По словам Максимова, финальным этапом становится милитаризация: когда идентичность ослаблена, детей привлекают к государственным программам с дронами, штурмовыми упражнениями и военной идеологией. Навязанное гражданство используется как база для призыва, чтобы впоследствии отправить их воевать против страны, из которой их похитили.