Такое мнение 24 Каналу высказал экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, отметив, что оккупанты всегда считали украинцев "не развитыми и малыми". Через такие заявления Москва продолжает свою пропаганду с целью так называемых "поучений".

Чего хотел достичь Небензя, назвав себя украинцем?

Экс-глава МИД Украины отметил, что Россия годами пытается ассимилировать украинцев. Кремль хочет доказать, что украинцев "нет" и мы с россиянами "одинаковы".

Россия считает себя "большой частью", которая должна показать "малой части", то есть нам, что надо жить по-другому. Вроде украинцы глупые, а россияне просто хотят нам показать правильное понимание истории,

– объяснил он.

Огрызко добавил, что Кремль придерживается большой стратегии, которая заключается в "уничтожении ради воспитания". Очевидно, что это следует воспринимать как дикость, ведь именно в этом и заключается сущность россиян. Для оккупантов является нормой не вписываться в цивилизованные и демократические границы.

Интересно! На слова Небензя жестко отреагировала заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца. По ее словам, Небензя не имеет права притворяться украинцем. Она также отметила, что украинцы никогда не были и не будут одной нацией с Россией, ведь такой нарратив специально продвигает российская пропаганда.

Какие еще глупости говорил Небензя?