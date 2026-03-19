Снаряд попал в сооружение, в 350 метрах от действующего реактора Бушерской АЭС, – МАГАТЭ
- Снаряд попал в сооружение в 350 метрах от реактора Бушерской АЭС, реактор и персонал не пострадали.
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что удары вблизи атомных объектов создают серьезные риски для ядерной безопасности.
В результате атаки на Иран было разрушено сооружение вблизи Бушерской АЭС. В то же время сам реактор и персонал не пострадали.
Это подтвердило МАГАТЭ в заметке в X.
Куда упал снаряд?
В МАГАТЭ подтвердили информацию о попадании снаряда вблизи Бушерской АЭС, однако отметили, что воздушная цель поразила и разрушила сооружение, которое расположено примерно в 350 метрах от реактора атомной элетростанции.
В то же время сам реактор остался невредимым, как и персонал станции. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что любые удары по атомным объектам или вблизи них создают серьезные риски для ядерной безопасности.
Любое нападение на атомные электростанции или вблизи них нарушает семь неотъемлемых столпов, связанных с обеспечением ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, и никогда не должен происходить,
– подчеркнул Гросси.
Что известно об атаке на АЭС?
Попадание в ползу иранской АЭС произошло вечером 17 марта. Сейчас тип вооружения и кто именно стоит за этой атакой неизвестно, однако иранский режим предупредил, что после этого безопасность в регионе Персидского залива под угрозой.
Российская корпорация "Росатом" заявила, что взрыв произошел вблизи здания метеорологической службы, а это близко к действующему энергоблоку.
После удара радиационный фон остается в пределах нормы.