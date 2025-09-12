В Харькове в лаборатории расположен экспериментальный аппарат под названием "Источник нейтронов", который содержит значительное количество обогащенного урана. Того количества достаточно, чтобы загрязнить значительную часть города.

Российские войска обстреляли здание 74 раза. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Times.

Как Россия обстреливает ядерную лабораторию в Харькове?

Лаборатория находится всего в 23 километрах от фронтовой линии, и по данным украинской власти, здание подверглось 74 ударам российских боеприпасов.

Хотя наибольшее внимание привлекает Запорожская АЭС, которую контролируют российские войска, в Украине есть и другие потенциально опасные ядерные объекты – реакторы для исследований, Чернобыль, а также места хранения отработанного топлива. Длительный конфликт повышает риск ядерного инцидента. Некоторые объекты имеют усиленную защиту, но они не рассчитаны на прямые удары большой мощности.

Это очень опасная ситуация, и нам повезло, что пока не произошло ни одной ядерной аварии,

– сказал Бруно Шарейрон, научный советник Комиссии по независимым исследованиям и информации о радиоактивности, французской некоммерческой группы.

Еще в начале вторжения в 2022 году российские войска подняли пыль в Чернобыльской зоне, содержащую следы плутония и цезия, и угрожали ударами по электростанции. В феврале 2025 года беспилотник повредил защитную конструкцию реактора №4 ЧАЭС, хотя радиационной утечки не произошло.

Запорожская АЭС также подвергалась обстрелам. В 2023 году взрыв на речной дамбе исчерпал основной источник охлаждающей воды для шести реакторов станции, что заставило их переключиться на резервный охлаждающий пруд. Сейчас объект зависит от двух линий электропередач, одна из которых периодически прерывается вследствие боевых действий.

Российские сооружения также попали под перекрестный огонь. В конце прошлого месяца обломки украинского беспилотника, сбитого российскими средствами ПВО, повредили трансформаторную станцию вблизи Курской атомной электростанции, заставив ее операторов уменьшить мощность.

Харьковский физико-технический институт, бывший разработчик советских атомных бомб, в 2010 году прекратил работу с оружейным ураном и отправил большинство запасов в Россию. Однако опасные материалы, в частности уран в "Источнике нейтронов", остались. Устройство состоит из активной зоны размером со школьный автобус и ускорителя частиц длиной около 27 метров.

Здание получило многочисленные повреждения от беспилотников, ракет и артиллерии. Украинские власти обвинили пятерых российских офицеров в умышленном создании угрозы, которая могла бы загрязнить территорию, где проживает около 640 тысяч человек, расценивая действия как "экоцид".

Здание не было построено так, чтобы выдерживать прямые удары. Ударная волна сбила штукатурку со стены возле устройства.

В 2022 году, после вторжения, эксперименты остановили, переведя "Источник нейтронов" в режим длительного отключения, но уран остался, как и потенциальная опасность его утечки. Тогда было поражено трансформаторную станцию, в результате чего здание на месяцы погрузилось в темноту. Ученые полагались на резервное отопление, чтобы предотвратить замерзание охлаждающей воды и потенциальное повреждение алюминиевого покрытия на урановых топливных стержнях.

Я просто не понимаю, с чем мы имеем дело. Они делают это без всякой логики,

– сказал о нападениях Андрей Мыциков, главный инженер Института физики.

