Советник Путина Юрий Ушаков отметил, что разговор Путина и Виткоффа был "конструктивным, крайне полезным и содержательным". Он рассказал, что Путин получил несколько планов, а не только 28 пунктов.

Какие детали известны о результатах переговоров Путина и Виткоффа?

Советник ркемлевского диктатора Юрий Ушаков сказал, что разговор Путина и Уиткоффа был "полезен и конструктивен".

Россия и США договорились не разглашать суть переговоров.

По его словам, Россия соглашается с определенными пунктами плана США, но не со всеми.

Москва получила еще 4 документа, помимо плана из 28 пунктов. Стороны обсуждали "суть плана США, а не конкретные предложения", а также перспективу долговременного мирного урегулирования в Украине.

Россия и США готовы продолжить совместную работу в направлении достижения мира.

Ушаков также сказал, что "представители президента США передали Путину привет и наилучшие пожелания от Трампа". Путин сделал взаимный жест Трампу.

Пока речь не идет о конкретных планах встречи президента США Трампа и Владимира Путина.

Как прошла встреча Путина и Виткоффа в Москве