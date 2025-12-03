Обсуждались сразу несколько планов, компромиссного пока нет: в Кремле прокомментировали переговоры
- Советник Путина Юрий Ушаков сообщил, что разговор Путина и Виткоффа был конструктивным, полезным и содержательным, с обсуждением нескольких планов.
- Россия и США договорились не разглашать суть переговоров, но готовы продолжить совместную работу для достижения мира.
Советник Путина Юрий Ушаков отметил, что разговор Путина и Виткоффа был "конструктивным, крайне полезным и содержательным". Он рассказал, что Путин получил несколько планов, а не только 28 пунктов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское агентство РИА Новости.
Смотрите также Путин заставил Виткоффа и Кушнера ждать себя, пока выступал на форуме неподалеку Кремля
Какие детали известны о результатах переговоров Путина и Виткоффа?
Советник ркемлевского диктатора Юрий Ушаков сказал, что разговор Путина и Уиткоффа был "полезен и конструктивен".
Россия и США договорились не разглашать суть переговоров.
По его словам, Россия соглашается с определенными пунктами плана США, но не со всеми.
Москва получила еще 4 документа, помимо плана из 28 пунктов. Стороны обсуждали "суть плана США, а не конкретные предложения", а также перспективу долговременного мирного урегулирования в Украине.
Россия и США готовы продолжить совместную работу в направлении достижения мира.
Ушаков также сказал, что "представители президента США передали Путину привет и наилучшие пожелания от Трампа". Путин сделал взаимный жест Трампу.
Пока речь не идет о конкретных планах встречи президента США Трампа и Владимира Путина.
Как прошла встреча Путина и Виткоффа в Москве
Переговоры между Путиным и Уиткоффом в Москве завершились. Они продолжались почти 5 часов.
Уиткофф уже прибыл в посольство США в Москве после встречи.
Кирилл Дмитриев назвал переговоры в Москве "продуктивными".