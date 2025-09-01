В Беларуси 31 августа стартовали учения ОДКБ, во время которых будет отрабатываться планирование использования ядерного оружия. Это событие направлено на запугивание Запада.

Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский объяснил в эфире 24 Канала, как отреагировали в Европе на угрозу со стороны России. Также в Беларуси в сентябре состоятся российско-белорусские учения "Запад-2025", и Киев предупредил, чтобы вражеские войска не приближались к украинской границе.

Читайте также Путин за 25 лет начал четыре войны и не изменился, – Урсула фон дер Ляйен

Чего стремится достичь Россия, угрожая Украине и Европе учениями?

Желиховский отметил, что именно из-за этих учений и попытку России и Беларуси нажать на Украину и европейские государства, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели совместную конференцию у пограничного барьера на польско-белорусской границе.

"Они уделили внимание безопасности и обороне. А также вспомнили Украину и необходимость дальнейшего финансирования ее оборонного комплекса. Это очень важные месседжи для нас", – отметил эксперт-международник.

Что известно об учениях ОДКБ? В Беларуси 31 августа начались учения ОДКБ учения ОДКБ, в которых будут привлечены более 2000 военных из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. А также будет применено 450 единиц вооружения и техники – девять самолетов и вертолетов.

Эти учения ОДКБ нацелены на то, чтобы угрожать западным странам. Потому что, страны Европы еще только начинают наращивать производство оружия и военной техники. В перспективе – примерно за пять лет – Европа должна стать мощнее, более обороноспособной. Однако сейчас она еще на пути к этому, поэтому, по словам кандидата политических наук, и происходит такое давление со стороны России.

Также это способ запугать партнеров Украины в контексте того, чтобы они не предоставляли надлежащих гарантий безопасности нашему государству. Ведь в Париже 4 сентября соберутся европейские лидеры, которые будут обсуждать именно этот вопрос,

– подчеркнул Станислав Желиховский.

Учения ОДКБ, по замыслу Кремля, должны показать, что Европе не стоит надеяться на то, что она сможет обезопасить себя от стран, которые агрессивно нацелены против Запада. А также – предоставлять гарантии безопасности Украине, которые могли бы ее обнадежить относительно возможности защиты от новой агрессии России.

Параллельно, по мнению эксперта-международника, происходит процесс фрагментации мира. Ближайшие месяцы и годы определят, в каком направлении будет двигаться все мировое сообщество и будет ли оно уважать верховенство международного права, суверенитет государств и тому подобное.

Возможно, мы снова окунемся в темные времена, когда все решается с помощью силы, как это любит делать Россия. Поэтому на Украину возложена очень важная миссия – защитить ценности, которые наработало человечество,

– объяснил он.

Соответственно Киеву и его партнерам, как отметил Желиховский, важно мобилизовать все свои ресурсы, способности в различных сферах, чтобы отразить эти атаки и не допустить худшего сценария в международной политике.

Как Европа реагирует на угрозы со стороны России?