Ограничение Starshield как рычаг: политтехнолог раскрыл переговорную ловушку Трампа

Политтехнолог Юрий Подорожний предупредил об усилении переговорного давления на Киев со стороны команды Дональда Трампа. В частности, ограничение связи для военных призвано склонить Украину к уступкам Кремлю.

Анализируя ход переговоров в эфире 24 Канала, эксперт отметил, что ограничение связи является спланированным шагом. По его мнению, до Нового года Украину ждет крайне сложный период из-за попыток заставить ее сесть за стол переговоров на невыгодных условиях.

Бизнес-интересы и давление через Starshield

Юрий Подорожний обратил внимание на то, что посланцы Дональда Трампа отправились в столицу России не только из политических соображений. Визиты Стива Виткоффа и Джареда Кушнера напрямую связаны с бизнесом, ведь окружение американского лидера пытается договориться о сотрудничестве в нефтяной и газовой сферах, а также в области добычи редкоземельных металлов.

В то же время российское руководство вновь стремится навязать миру раздел сфер влияния. Кремль требует так называемых "гарантий безопасности", которые предусматривают отвод границ НАТО и фактическое подчинение Украины.

С этой точки зрения эксперт оценил проблемы в работе военной системы Starshield (Starlink), назвав их средством принуждения украинских властей к уступкам.

Чтобы Украина села за стол переговоров и согласилась на те условия, которые на сегодняшний день выдвигает Российская Федерация. Трамп, как бизнесмен, рассчитывает: если затянуть Украину в такую ловушку, где мы будем вынуждены что-то подписать, он получит бумажку с мирным соглашением, а победителей не судят,

– подчеркнул Юрий Подорожний.

Юрий Подорожний о том, как Трамп будет пытаться заманить Украину в ловушку переговоров: видео

Почему Путину не нужно прекращение огня?

Российская сторона не заинтересована в настоящем перемирии, ведь она стремится к глобальному переделу сфер влияния. Путин возвращается к риторике, которую транслировал Вашингтону еще накануне полномасштабного вторжения.

Россияне тоже требуют гарантий безопасности, а они возвращаются к тому разговору, который Путин вел с Байденом накануне полномасштабного наступления: возвращение границ НАТО до фактического ухода Североатлантического альянса из Восточной Европы. Фактически эта ставка сейчас поднимается до того, чтобы Запад согласился отдать Украину Российской Федерации,

– говорит Юрий Подорожний.

Он напомнил о заявлениях российского диктатора и его окружения о возвращении к практике Ялты и Потсдама. Москва пытается навязать миру концепцию, согласно которой несколько больших держав решают судьбу других стран.

Политтехнолог подчеркнул, что даже в случае подписания каких-либо мирных документов Москва не собирается соблюдать договоренности. Российская сторона все равно обманет Белый дом, и военное противостояние будет продолжаться.

Ранее спецпосланцы Дональда Трампа после раунда переговоров в Абу-Даби прибыли в Москву для личной встречи с Владимиром Путиным.