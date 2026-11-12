Ограничение Starshield как рычаг: политтехнолог раскрыл переговорную ловушку Трампа

Анализируя ход переговоров в эфире 24 Канала, эксперт отметил, что ограничение связи является спланированным шагом. По его мнению, до Нового года Украину ждет крайне сложный период из-за попыток заставить ее сесть за стол переговоров на невыгодных условиях.

Adv

популярные видео

Бизнес-интересы и давление через Starshield

Юрий Подорожний обратил внимание на то, что посланцы Дональда Трампа отправились в столицу России не только из политических соображений. Визиты Стива Виткоффа и Джареда Кушнера напрямую связаны с бизнесом, ведь окружение американского лидера пытается договориться о сотрудничестве в нефтяной и газовой сферах, а также в области добычи редкоземельных металлов.

В то же время российское руководство вновь стремится навязать миру раздел сфер влияния. Кремль требует так называемых "гарантий безопасности", которые предусматривают отвод границ НАТО и фактическое подчинение Украины.

С этой точки зрения эксперт оценил проблемы в работе военной системы Starshield (Starlink), назвав их средством принуждения украинских властей к уступкам.

Реклама

Чтобы Украина села за стол переговоров и согласилась на те условия, которые на сегодняшний день выдвигает Российская Федерация. Трамп, как бизнесмен, рассчитывает: если затянуть Украину в такую ловушку, где мы будем вынуждены что-то подписать, он получит бумажку с мирным соглашением, а победителей не судят– подчеркнул Юрий Подорожний.

Юрий Подорожний о том, как Трамп будет пытаться заманить Украину в ловушку переговоров: видео

Почему Путину не нужно прекращение огня?

Российская сторона не заинтересована в настоящем перемирии, ведь она стремится к глобальному переделу сфер влияния. Путин возвращается к риторике, которую транслировал Вашингтону еще накануне полномасштабного вторжения.

Россияне тоже требуют гарантий безопасности, а они возвращаются к тому разговору, который Путин вел с Байденом накануне полномасштабного наступления: возвращение границ НАТО до фактического ухода Североатлантического альянса из Восточной Европы. Фактически эта ставка сейчас поднимается до того, чтобы Запад согласился отдать Украину Российской Федерации– говорит Юрий Подорожний.

Реклама

Он напомнил о заявлениях российского диктатора и его окружения о возвращении к практике Ялты и Потсдама. Москва пытается навязать миру концепцию, согласно которой несколько больших держав решают судьбу других стран.

Политтехнолог подчеркнул, что даже в случае подписания каких-либо мирных документов Москва не собирается соблюдать договоренности. Российская сторона все равно обманет Белый дом, и военное противостояние будет продолжаться.

Ранее спецпосланцы Дональда Трампа после раунда переговоров в Абу-Даби прибыли в Москву для личной встречи с Владимиром Путиным.