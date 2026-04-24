Китай просачивается на оккупированные украинские территории, – СМИ

На временно оккупированных территориях Украины все заметнее становится присутствие Китая – как в технологическом, так и в экономическом измерении. Несмотря на официальный нейтралитет Пекина в отношении войны, фактическое сотрудничество с Россией в этих регионах постепенно расширяется.

Об этом пишет российский оппозиционный проект The Insider.

Насколько глубоко проник Китай на ВОТ уже сейчас?

По данным Восточной правозащитной группы, на оккупированных территориях работает около 6 000 базовых станций мобильной связи на китайском оборудовании. Кроме того, примерно 80 банковских отделений на Донбассе осуществляют операции с наличным юанем.

В то же время происходит обмен делегациями и осторожное сотрудничество с китайскими компаниями в рамках "импортозамещения". Несмотря на это, Пекин официально не признает аннексию Крыма и так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также оккупацию Россией территорий Запорожской и Херсонской областей, пытаясь балансировать и одновременно обходить санкции.

Например, луганские предприятия готовятся к ярмарке в китайском городе Харбин, а делегации из оккупированных регионов уже посещают Поднебесную для налаживания сотрудничества.

Почему Крым остается ключевой точкой интереса Китая?

Интерес Китая к Крыму появился еще до 2014 года. В 2013 году Украина подписала меморандум с китайской компанией Beijing Interoceanic Canal Investment Management по строительству глубоководного порта. Планировалось, что Крым станет частью морского "Шелкового пути".

После аннексии полуострова проект свернули, однако после 2022 года интерес возобновился. Появляются сообщения о возможном участии китайских компаний в развитии инфраструктуры полуострова, в частности портов и военных объектов.

Украинская разведка сообщала о попытках привлечения китайских инвестиций, а также фиксировались заходы судов китайских компаний в крымские порты с выключенными транспондерами.

Эксперты отмечают, что интерес Китая к Черному морю выходит за пределы экономики и вписывается в глобальную стратегию "Один пояс, один путь".

На низшем уровне китайцы де-факто признают российскую юрисдикцию над захваченными украинскими территориями. Например, в 2025 году китайское судно (хоть и под панамским флагом) неоднократно заходило в порт Севастополя, из-за чего МИД Украины выражал КНР протест.

Как выглядит сотрудничество на Донбассе?

Один из самых ярких примеров – Каранский карьер в Донецкой области, который после восстановления начал сотрудничать с китайскими производителями оборудования – Amma Construction Machinery Co. Ltd и Zhongxin Heavy Industry Machinery Co. Ltd. Добытый там щебень используют для строительства на оккупированных территориях.

Как пишет The Insider, с недавних пор местные жители начали называть Каранский карьер "китайским".

По данным журналистов, китайские компании действуют через посредников, в частности представителей китайской диаспоры в России. Также фиксируется поставки китайского оборудования на шахты Луганщины.

Восстановление промышленности в оккупации уже ведется за китайские деньги. Без Китая Россия не имеет возможностей все это быстро восстановить,

– отмечают журналисты.

Кроме экономики, есть и политический компонент: представителей оккупационных администраций приглашают в Китай, а медийщиков – на ознакомительные поездки, в частности на производства дронов. Резонанс вызвал и визит китайского блогера Ван Фан в Мариуполь, где она исполнила "Катюшу" на руинах драмтеатра.

Какие стратегические цели преследует Китай?

Китай действует постепенно, "прощупывая" возможности работы в условиях санкций через частный бизнес. В то же время его интересы не ограничиваются экономикой.

Речь идет о контроле логистических маршрутов, в частности потенциальное включение оккупированных территорий в транспортные коридоры между Европой и Азией. Например, строительство трассы Ростов – Мариуполь – Мелитополь – Крым может стать частью такого маршрута.

Еще один ключевой фактор – ресурсы. Значительная часть месторождений редкоземельных металлов Украины оказалась под оккупацией, и это представляет интерес для Китая.

Эксперты считают, что пока Россия тратит ресурсы на войну, Китай постепенно усиливает свое влияние – и эта тенденция будет только нарастать.

