Не секретом является то, что Китай оказывает помощь России. И помощь эта не только экономическая или военная – Китай даже помогает грабить Украину на оккупированных территориях. Тогда как на весь мир держит притворный нейтралитет в отношении российской агрессии, несмотря на гарантии безопасности, что предоставил Украине еще в 1994 году.

Менее очевидно то, что Китай намеревался и намеревается получить контроль над территорией Украины руками России и хочет слишком много взять от нашей страны – технологии, землю, геополитическое расположение, оставшись одновременно в белых перчатках.

В Украине Китай интересовали ракетно-космические технологии, самолетостроение, уникальные разработки двигателей вертолетов, корабли. А в 2013 году Пекин показал план, в котором через территорию Украины должен был пролегать новейший "Шелковый путь" – маршрут, который должен был соединить с Европой Дальний Восток и принести такую же славу и престол экономического гегемона планеты, как и тысячелетия назад.

Неожиданные и почти тайные детали о китайском интересе в Украине и российско-украинской войне узнал Олекса Кибкало – о них читайте в материале 24 Канала.

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Как Украина дала старт большой ракетной программе и судостроению Китая

О заинтересованности украинскими технологиями я узнал еще в начале 90-х годов прошлого века от моего дяди, который работал на Южном машиностроительном заводе. Тогда по заказу Пекина Южмаш изготовил и прислал несколькими модулями ракетоноситель с сопутствующей документацией для сборки. А чуть позже Китай договорился с заводом о визите делегации украинских инженеров, которые помогли бы смонтировать узлы ракетоносителя. В составе той делегации был и мой дядя, который по возвращении заехал в гости с бытовыми сувенирами из Поднебесной. Однако меня интересовала сама поездка и, пропустив мимо ушей увлечение моего родственника китайской архитектурой, расспросил, что же они делали на заводе.

Выяснилось, что по тем чертежам и технической документации любой средний инженер в Украине с легкостью провел бы монтаж модулей и собрал изделие. Однако китайскому персоналу это не удалось. Поэтому Китай заплатил большие деньги, чтобы команда украинских специалистов провела мастер-класс. Дядя тогда сказал, что он был немного удивлен количеству видеокамер, на которые записывали каждое движение украинских инженеров.

Полная версия программы об интересе Китая в Украине: посмотрите видео

Это было начало большой ракетной программы Китая, в которой значительную роль сыграли специалисты украинского ВПК, о чем есть упоминания в тематических статьях. Там же говорится, что украинцы помогли наладить производство двигателя РД-120, и это дало старт китайскому ракетостроению. Когда же я удивленно спросил у дяди, мол, зачем мы учим их делать двигатели, когда выгоднее продавать готовые ракеты, он ответил, что у нас планируется стратегическое партнерство между странами. К тому же Китай хорошо заплатил. От Москвы тогда Китай такого подарка не получил, потому что Кремль был против.

С тех пор Китай развил свою ракетную отрасль до полетов в космос и производства стратегических баллистических ракет с ядерными боеголовками. А Украина за это время – при бестолковом государственном управлении и при "содействии" северо-восточного соседа – практически похоронила свою ракетную отрасль и впопыхах восстанавливает ее во время полномасштабной агрессии.

Кроме того, с украинского военного корабля началась и программа строительства авианосцев Китая. Первый китайский авианосец "Ляонин" – это переделанный недостроенный крейсер "Варяг", корпус которого был сварен на судостроительном заводе в Николаеве. Интересно, что единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" тоже построили в украинском Николаеве.



Крейсер "Ляонин" / Wikipedia Commons

Поэтому крейсер "Варяг" в 1998 году продали за 20 миллионов долларов покупателю из Макао, который якобы планировал обустроить на корабле отель и туристическо-развлекательный центр. Но быстро судно оказалось под юрисдикцией Китая, – и в 2012 году, после глубокой модернизации, у берегов Поднебесной красовался первый авианосец "Ляонин". Кстати, 20 миллионов долларов – еще неплохая сделка, если вспомнить цены, по которым продавали фирме-прокладке украинский Черноморский флот, – подводные лодки тогда отдавали по 6 тысяч долларов.

Есть у авианосца "Варяга" уникальная разработка инженеров с Николаевского судостроительного завода – это рампа, с которой взлетают самолеты. Ее профиль – элемент кривой, известной среди математиков как "локон Аньези" или "Верзиера" – кривая, которая представляет собой идеальную форму волны и одновременно является идеальным трамплином для оптимального взлета самолета. Такая рампа есть у еще одного авианосца, созданного николаевскими корабелами, – да, российского “Адмирала Кузнецова”. Позже по заказу китайских ВМС были созданы еще две копии украинского "Варяга", но уже на верфях в Поднебесной.

К слову, под предлогом обустройства туристическо-развлекательных комплексов в начале 90-х Россия продала Китаю еще два авианосца – "Киев" и "Минск", что символично. Нет сомнений, что прежде чем превратить судна в аттракционы, местные судостроители изучили их до последнего обвода корпуса и винтика. А в Украине по состоянию на сегодня строительство военных кораблей – там же, где и ракетостроение. Заказали строительство двух корветов в Турции: "Мазепа" и "Выговский".

В чем интерес Китая к Украине и какие гарантии безопасности обещал Пекин

Итак, подходим непосредственно к китайскому интересу в Украине. Многое об этом можно узнать из статьи с названием "Инициатива "Пояс и Путь" как основа экономической экспансии Китая" авторства госпожи кандидата экономических наук, доцента кафедры международных экономических отношений Львовского национального университета Лилии Украинец. Прежде всего бросается в глаза дата – 2013 год, именно тогда проект представил Си Цзиньпин.

В аннотации к статье утверждается, что выявлена истинная цель этого чрезвычайно дорогого и амбициозного проекта.

Выявлены фактические цели "Пояса и Пути" с точки зрения инициаторов, а именно: расширение экспорта, расширение рынков сбыта продукции и услуг новой экономики; диверсификация сухопутных путей экспорта для Китая и уменьшение его зависимости от США как важнейшего торгового партнера; обеспечение доступа Китая к природным ресурсам, особенно топливно-энергетического, стран Центральной Азии и Африки; увеличение прямых зарубежных инвестиций китайских компаний; выравнивание темпов экономического развития регионов страны; уменьшение давления на китайский рынок труда, страдающий от замедления экономики страны; формирование валютной зоны китайского юаня в Центральной и Юго-Восточной Азии,

– отрывок из статьи "Инициатива "Пояс и Путь" как основа экономической экспансии Китая".

Это проект транспортно-экономического сообщения Китая с внешним миром – на Запад – по земле и по морю. Создание независимых альтернативных путей доставки товаров и сырья, чтобы выйти из-под влияния Соединенных Штатов. И на это Китай готов тратить сотни миллиардов долларов.

Если обратить внимание на первоначальный план – сухопутная часть пролегала через центрально-западные регионы Украины. Причем через Россию было запланировано сообщение, однако ключевая часть не проходила по ее территории. Поэтому Кремль, даже при желании, не смог бы заблокировать передвижение по этому сухопутному коридору. Более того, сообщение с новейшим "Шелковым путем" у Москвы было бы только через Украину, ведь в Пекине четко понимают, кто сидит в Кремле, а потому не собираются создавать рычаги экономического влияния на Китай. И все же очевидно, что Китаю выгоден агрессивный вассал – Владимир Путин.



Карта первичного плана нового "Шелкового пути" / Wikipedia Commons

С другой стороны в Пекине прекрасно осознавали влияние Западного мира, в частности Соединенных Штатов, в Украине, а также приверженность украинцев к западным ценностям и все больший разрыв с Россией. Поэтому, чтобы получить гарантированное сообщение с Европой через Украину, Китаю было бы выгодно, чтобы Киев отдалился от Запада. Тогда как для Путина это могло стать дополнительным мотивом ускорить получение влияния над Украиной, чтобы получить больше от, вероятно, самого масштабного экономико-геополитического проекта.

В этом контексте уместно напомнить хронологию важных и очевидно связанных событий:

в 2012 году Си Цзиньпин становится во главе Коммунистической партии Китая;

осенью 2013 года впервые прозвучало заявление о создании большого экономического пути по суше и по морю – "Один пояс, один путь";

в декабре 2013 года во время визита Виктора Януковича в Пекин было подписано соглашение о Дружбе и сотрудничестве между Украиной и Китаем.

Интересно также, что если взглянуть на договорно-правовую базу взаимоотношений между Украиной и Китаем, то можно четко увидеть, что всплеск дипломатической активности и подписания договоров приходится на период президентства предателя Украины и беглеца Виктора Януковича. А после начала российской агрессии – после аннексии Крыма и оккупации частей Луганской и Донецкой областей – ни одного нового соглашения не было.

В содержании договора между Украиной и Китаем, подписанного 5 декабря 2013 года, прослеживается причинно-следственная связь, через которую проявляется истинное отношение официального Пекина к Украине, а также его цели на нашей земле.

Стороны подчеркнули, что твердая взаимная поддержка в вопросах национального суверенитета, единства и территориальной целостности является важной частью стратегического партнерства между двумя странами. Обе стороны твердо поддерживают друг друга в выборе пути развития в соответствии со своими национальными условиями, а также поддерживают усилия друг друга по защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, обеспечения политической и социальной стабильности и развития национальной экономики. Ни одна сторона не должна, в соответствии со своими внутренними законами и международными договорами, стороной которых она является, разрешать создание на своей территории любой сепаратистской, террористической или экстремистской организации либо группы, которая подрывает суверенитет, безопасность или территориальную целостность другой стороны, и запрещает их деятельность,

– отрывок из Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Китаем от 5 декабря 2013 года.

Эта исчерпывающая и четкая формулировка должна была бы заблокировать любые экономические взаимоотношения Китая с оккупированными территориями Украины. В частности, не допустить прямой торговли, поставки оборудования и закупки товаров и сырья, потому что это прямой подрыв украинского суверенитета. Но интересно не только это.

"Украинская сторона подтвердила твердую приверженность политике одного Китая, признала, что правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, выступала против любой формы "независимости Тайваня", поддерживала мирное развитие отношений между Китаем и мирное воссоединение Китая. Китай высоко ценит односторонний отказ Украины от ядерного оружия и присоединение ее к подписанному 1 июля 1968 года Договору о нераспространении ядерного оружия как безъядерного государства. В соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 984 и заявлением Правительства Китая о гарантиях безопасности Украины от 4 декабря 1994 года, Китай обязуется безоговорочно не использовать или не угрожать применением ядерного оружия против Украины, государства, не обладающего ядерным оружием, и предоставлять соответствующие гарантии безопасности Украине в случае вторжения с использованием ядерного оружия или угрозы такого вторжения", – отрывок из Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Китаем от 5 декабря 2013 года.

Интерес вызвало содержание заявления от 4 декабря 1994 года, которое Китай сделал на фоне отказа от ядерного оружия Украины во времена подписания Будапештского меморандума. Оказалось, что текст найти не так просто. Его упоминают немало источников, однако не публикуется само заявление переведенное на украинский язык. Знакомый политик, глубоко осведомленный в сфере безопасности того времени, подсказал, что документ должен храниться в министерстве иностранных дел – я сделал запрос в МИД с просьбой предоставить копию гарантий безопасности Украины от Китая в ответ на ядерное разоружение от 1994 года. Ответа, к сожалению, нет и, похоже, не будет. Существует предположение, что украинский экземпляр может быть уничтожен. Надеюсь, это не так. Однако мне удалось найти фотокопию китайского экземпляра, который хранит Правительство Китайской народной республики.

Итак, перед вами копия и машинный перевод заявления о гарантиях безопасности, поступившего в виде дипломатической ноты Китая.



Заявление о предоставлении гарантий безопасности Украине / Алексей Кибкало, 24 Канал

В то же время Китай обвинил Соединенные Штаты в невыполнении Будапештского меморандума, намекая на то, что партнерам Америки не стоит рассчитывать на надежную поддержку. В статье, что была изложена на сайте CGTN, привели факты, как США под формальным предлогом избегают выполнять гарантии или заверения в гарантиях безопасности Украины. Так, мы помним то позорное поведение в первые две недели полномасштабной агрессии. Также в статье говорится, что американские президенты использовали Украину для своей внутренней политической борьбы. Это, кстати, привело к публикации ряда оправдательных материалов в американских СМИ.

Например, материал "Голоса Америки" – крайне возмутительный с украинской точки зрения, поскольку за попытками прикрыться юридической казуистикой подрывалась сама идея и дух договоренностей во время ядерного разоружения Украины.

Китайский бизнес на оккупированных территориях Украины

Обвинив Штаты в "предательстве" Украины – Китай сам за одиннадцать лет российской агрессии против нашей страны, в частности за более чем три года полномасштабного вторжения, так и не осудил агрессию России против Украины. Тем самым нарушил свои собственные гарантии безопасности – даже те мизерные гарантии, на которые может рассчитывать любое неядерное государство.

Вместо этого на четвертом году полномасштабного вторжения в ОРДЛО и оккупированном Крыму все чаще слышно о взаимодействии Китая с террористически-сепаратистскими группировками на оккупированных территориях Украины. Понятно, что официальные медиа или представители компаний Поднебесной не будут откровенно афишировать сотрудничество с гауляйтерами Москвы на оккупированных территориях, ведь это автоматически приведет к санкциям со стороны Штатов и Европы. Однако сами ставленники Кремля периодически рассказывают об активности Китая.

Например, сообщение об отправке из Китая производственной линии для Каранского гранитного карьера, который расположен в поселке Мирное в Тельмановском районе оккупированной Донецкой области.



Китай передает на оккупированные территории производственные линии / Скриншот

Это информация с осени 2023 года, в ней приводятся детали, что линия китайского производства должна была быть запущена в декабре 2023 года и что на ней будут перерабатывать щебень. По состоянию на сейчас известно, что украинский гранит из Каранского карьера используют для строительства дорог и жилья на оккупированных территориях. Предприятие работает в несколько смен, обеспечивая оккупантов стройматериалами для прокладки стратегических магистралей в Мариуполь, Волноваху и Амвросиевку. Из сообщений оккупационных властей также стало известно, что продукцию из карьера используют для сухопутного коридора сообщения России с Крымом, а также материалы везут на строительства дорог в самой России.

Производственные линии для горнодобывающих предприятий – это всегда индивидуальные заказы, поскольку должны учитывать особенности места разработки, особенности добычи ископаемых. Этот индивидуальный заказ выполнила китайская компания, которая точно должна была знать, где работает предприятие. Более того, инженеры компании производителя должны были приезжать на место для изучения потребностей заказчика, а также проведения расчетов конструкций учитывая рельеф и особенности местности.

Новые подробности выложило издание "Реальная газета". В основе такого сотрудничества лежат связи так называемого "премьера ДНР" Евгения Солнцева и представителя "Российско-китайского Центра гуманитарного сотрудничества" Чжан Цзинвэя – китайского аспиранта Южного Федерального университета в Ростове-на-Дону. Они оба были участниками проектов под патронатом первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко – нынешнего кремлевского "куратора" на оккупированных территориях. Солнцев является выпускником "школы губернаторов" – Высшей школы государственного управления России, которой опекается Кириенко. А карьере Чжан Цзинвэя способствовала победа в конкурсе для управленцев – "Лидеры России", где Кириенко возглавляет наблюдательный совет.

Именно китайский "лидер России" помог "премьеру ДНР" наладить контакты с китайскими предприятиями. Чжан Цзинвэй родом из Шанцю, провинции Хэнань, откуда и две компании, поставлявшие оборудование для Каранского карьера. По данным "Реальной газеты", а также информации из российских СМИ, попытки оккупационных властей завести на оккупированные территории китайский бизнес не прекращаются и сегодня.

Какие конкретно китайские компании работают на оккупированных территориях и поставляют туда свою продукцию, почему в 2023 году китайские блогеры съездили в оккупированные Донетчину и Крым и встречались с местными гауляйтерами, и как экономика России и Китая постепенно срастаются – узнавайте в полной версии расследования Алексея Кибкало на 24 Канале.