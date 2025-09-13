Президент Финляндии Александр Стубб оценил перспективы завершения войны в Украине. С каждым днем мир становится все ближе.

Об этом политик рассказал в интервью ведущей "1+1" Натальи Мосейчук, передает 24 канал. Путин якобы провалил все свои стратегические цели.

Близко ли завершение войны в Украине?

По мнению Стубба, с тех пор как к власти в США пришел Дональд Трамп, в процессе мирных переговоров произошло много событий. Владимир Путин провалил все свои стратегические цели.

Если смотреть с перспективы мира, то мы ежедневно становимся ближе к нему. Но иногда кажется, что делаем два шага вперед и один назад,

– считает финский президент.

К слову, ранее Стубб выразил надежду, что терпение американского президента к российскому диктатору скоро иссякнет. Вместо этого принудить Кремль к миру можно только путем давления на страны, которые продолжают торговлю с Россией или же помогают ее военной промышленности с помощью тарифов.

Стубб посетил Украину: коротко о главном