После встречи с посланником Кремля Кириллом Дмитриевым спецпредставитель США Стив Уиткофф озвучил Дональду Трампу "интересное предложение" для достижения мира. Так, он предлагает позволить Путину аннексировать 4 украинские области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Виткофф предлагает отдать России 4 области

Как пишет Reuters, меньше чем через 48 часов после встречи с Дмитриевым Виткофф встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. Во время этой встречи он передал четкое послание от России.

Так, по мнению Виткоффа, самым быстрым способом добиться прекращения огня в Украине и перемирия – это поддержать стратегию российского диктатора Владимира Путина и "позволить" россиянам аннексировать 4 украинские области: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Об этом утверждают 5 источников западного издания.

Журналисты отметили, что такое предложение Виткофф уже озвучивал ранее – в интервью журналисту Такеру Карлсону.

На встрече также присутствовал спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог. По информации журналистов, Келлог выступил категорически против идеи Виткоффа и отметил, что Украина никогда не согласится на такие условия.

В то же время Дональд Трамп не принял никакого решения относительно предложения Виткоффа и изменения стратегии США. После этой встречи спецпосланник Трампа снова отправился в Россию, чтобы лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.